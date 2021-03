El más potente: Motorola lanza el Moto G100, el teléfono que se puede usar con televisores y monitores

Motorola acaba de presentar de forma global el Moto G100, el modelo más potente de su familia Moto G que acaba de cumplir diez generaciones lanzadas al mercado. Equipado con un procesador Qualcomm Snapdragon 870 5G, el teléfono dispone de un sistema principal de cuatro cámaras y, junto a una batería de mayor capacidad, la característica más distintiva del nuevo smartphone está en Ready for, el modo computadora que permite ampliar las prestaciones del teléfono en tareas productivas, videojuegos o streaming mediante una conexión cableada a una pantalla secundaria externa de mayores dimensiones, sea un televisor o un monitor.

En el detalle de las características técnicas, el Moto G100 cuenta con un procesador Qualcomm Snapdragon 870 5G con conectividad 5G y Wi-Fi 6, acompañado por 8 GB de memoria RAM y 128 GB de capacidad de almacenamiento, que se pueden ampliar hasta 1 TB mediante una tarjeta de memoria microSD. El teléfono cuenta con la versión Android 11 con modificaciones mínimas de My UX de Motorola, y respecto a la autonomía de uso, la batería de 5000 mAh promete unas 40 horas, según la compañía, y cuenta en la caja con un cargador TurboPower de 20 W. El sensor de huellas dactilares se encuentra del lado derecho, junto al botón de encendido, una configuración que la compañía comenzó a ofrecer en la generación previa en el Moto G9 Plus.

Así lucen el Moto G100 y Moto G30, los dos teléfonos que @motorola_AR lanza en la Argentina. A 79.999 y 29.999 pesos, respectivamente pic.twitter.com/3PsWDDT0Gf — Guillermo Tomoyose (@tomyto) March 25, 2021

Respecto al sistema de fotografía de cuatro cámaras, el Moto G100 cuenta con un sensor principal de 64 MP que dispone de la tecnología Quad Pixel de Motorola para realizar capturas de imágenes en ambientes de poca luminosidad. Está acompañada por un gran angular y un sensor macro equipado con un aro de luz, que permite realizar registros especiales a poca distancia. A su vez, el Moto G100 cuenta con diversas funciones de edición, como la modalidad de color selectivo en algunas parte del retrato, además de combinar imágenes estáticas y otras en movimiento. Por su parte, ubicadas del lado superior izquierdo, agujereado en la pantalla, se encuentra la doble cámara frontal de 16 y 8 megapixeles que disponen del modo ultra panorámico para una mejor toma de selfies.

El Moto G100 cuenta con una pantalla CinemaVision de 6,7 pulgadas con una resolución FHD+ de 2520 por 1080 pixeles, una relación de aspecto 21:9 y una frecuencia de actualización de 90Hz para ofrecer una mayor fluidez en las animaciones y en las sesiones de videojuegos. A su vez, dispone de la tecnología Elite Gaming de Qualcomm que, junto a la función GameTime de Motorola, permite optimizar la experiencia de juego, además de evitar las interrupciones durante las partidas.

Un teléfono con modo computadora

Una vista del modo Ready for de Motorola que permite transformar las prestaciones del smartphone en una computadora de escritorio

Una de las características distintivas del Moto G100 está en Ready for, la modalidad que permite transformar al smartphone en una versátil computadora portátil mediante una conexión cableada a una pantalla externa. De esta forma, Motorola retoma la idea de transformar un teléfono en una computadora que lanzó hace diez años con el Motorola Atrix, y que en la industria volvió a explorar con sistemas como DeX de Samsung.

Con un desarrollo de dos años, Ready for permite extender las funciones del teléfono en una pantalla externa mediante un cable con un conector USB C para conectar al Moto G100, y del otro extremo un HDMI para conectar una pantalla de mayores dimensiones. Una vez establecida la conexión, Ready for ofrece cuatro opciones que se adaptan a las tareas productivas en pantallas externas, como trabajar con una interfaz de escritorio en documentos de textos, planillas y presentaciones, o en una sesión de videollamadas. También se puede optar por el modo Gaming en partidas de videojuegos, o se puede optar por la función para reproducción de contenidos en YouTube, Netflix o en cualquier otra aplicación de streaming.

Una vista del uso simultáneo del Moto G100 mientras transmite con el modo Ready for de Motorola

En una primera aproximación al uso de Ready for, el modo escritorio para tareas productivas permite acceder a todas las aplicaciones del teléfono con una pantalla externa más grande, con un teclado y un mouse, y se puede utilizar con accesorios cableados o inalámbricos vía Bluetooth. Respecto a las partidas de videojuegos bajo esta modalidad, el usuario puede utilizar un control de mando inalámbrico Bluetooth, mientras que en la reproducción de contenidos vía streaming se puede utilizar todas las funciones del Moto G100 de forma simultánea.

Ready for también cuenta con un modo especial para aprovechar las cámaras del Moto G100 para realizar videollamadas en Google Meet, Skype o Zoom en una pantalla externa más grande. A su vez, la cámara principal del smartphone permite realizar un seguimiento selectivo del rostro para mantener siempre dentro de la escena al usuario durante la transmisión.

Disponibilidad y precios

El Moto G100 estará disponible desde en abril en la Argentina en dos colores, conocidos como azul nimbus y verde boreal, ambos modelos con un efecto tornasol.

El Moto G100 dispone de Ready for, un modo que amplía las funciones del teléfono con un cable USB C/HDMI conectado a un monitor o televisor para tener un escritorio y trabajar con documentos, realizar videollamadas, jugar una partida, ver una película o serie por streaming pic.twitter.com/AGN7MjGv51 — Guillermo Tomoyose (@tomyto) March 25, 2021

A la venta en los operadores, tiendas y en el sitio oficial de Motorola, el teléfono tendrá un precio sugerido de 79.999 pesos con 18 cuotas sin interés durante el lanzamiento, e incluye en la caja el cable USB-C/HDMI junto al cargador TurboPower de 20 W.