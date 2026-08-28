El momento “tabacaleras” de las redes sociales: claves de un acuerdo que marcará el futuro de las plataformas

Cuatro gigantes de la industria tabacalera firmaron en 1998 un acuerdo con los fiscales generales de 52 Estados de EE.UU. en virtud del cual pagarían en los siguientes años más de 200.000 millones de dólares para financiar tratamientos sanitarios a fumadores. Se les acusaba de promover y comercializar productos nocivos para la salud, especialmente entre los menores. El acuerdo incluyó también fuertes restricciones publicitarias, desde la limitación de la cartelería a la prohibición de mostrar a personas fumando. Supuso un golpe importante para su negocio y se consideró un triunfo de la sociedad civil ante algunas de las mayores compañías del mundo.

Tres décadas después, a las redes sociales les ha llegado su momento tabacalero. Meta, empresa matriz de Instagram y Facebook, ha pactado pagar casi 18000 millones de dólares para que los fiscales generales de 52 Estados y territorios (aunque solo fueron 29 los que demandaron) retiren su pleito contra la compañía, a la que acusan de diseñar y operar productos (sus plataformas) a sabiendas de que tienen efectos perjudiciales para la salud mental de los jóvenes.

Además de abonar esa suma, Meta se compromete también a aplicar cambios en el diseño de sus aplicaciones orientadas a limitar el uso de las redes entre los menores. No podrán estar conectados más de dos horas al día, se impondrá la desconexión nocturna y no habrá notificaciones en horario escolar. La empresa de Mark Zuckerberg, que gracias a este acuerdo extrajudicial se ahorrará tener que presentarse en el juzgado federal de Oakland, también reforzará sus mecanismos de verificación de edad para identificar con mayor precisión a los menores de 13 años (no pueden usar las plataformas) y a los adolescentes de entre 13 y 17 (se les aplican las citadas medidas de restricción).

El acuerdo anunciado este martes es histórico por varios motivos. Estos son sus puntos claves, sus posibles consecuencias y los interrogantes que todavía no se han resuelto.

Qué implica el acuerdo

El acuerdo implica el reconocimiento de que la compañía no estaba segura de ganar el pleito, lo que a su vez arroja dudas sobre los argumentos de su defensa. Meta ha negado durante todo el proceso que haya evidencia científica de que sus plataformas causen adicción y se escuda en una normativa federal (la llamada sección 230) que exime a las empresas de cualquier responsabilidad sobre los contenidos que cuelguen en sus plataformas los usuarios.

Si Meta ha pactado una vez para frenar el juicio, y evitar así una posible sentencia condenatoria, podría hacerlo más veces. “Como ocurrió con las tabacaleras, y como pasaba en la película El hombre que pudo reinar, la primera flecha que te hace sangrar delata que no eres un dios, y Meta tiene un montón de demandas análogas pendientes. Ahora afrontará muchas más”, opina Jorge García Herrero, abogado experto en protección de datos.

Que Meta haya preferido un acuerdo habla también de que sospecha que las pruebas documentales que tiene la acusación son sólidas. Y del deseo de la compañía de evitar a toda costa que se le pueda declarar culpable de diseñar sus plataformas para ser un producto adictivo, como el tabaco, el alcohol o las drogas.

Por qué esa cantidad

Los cerca de 18.000 millones de dólares que deberá pagar Meta no supondrán la quiebra para una empresa que, solo en el segundo trimestre del año, facturó más de 60.000 millones. La cifra está lejos de la indemnización que solicitaba la acusación, unos 200.000 millones de dólares, y de los 1,4 billones de dólares que la propia empresa calculaba que le podría costar perder si prosperan las demandas por vulneración de la regulación de privacidad, otra de las patas de la demanda. Pero el dinero acordado es una señal: Meta está dispuesta a negociar, y probablemente lo tendrá que volver a hacer en alguno de los otros casos que tiene abiertos.

La relevancia del acuerdo, señalan los analistas, no está tanto en el dinero como en las modificaciones que tendrá que hacer Meta en el diseño de sus productos.

Cómo afecta al sector

Y eso último es relevante porque lo que haga Meta será mirado atentamente por sus competidores. Algunos de ellos, como TikTok, Snapchat o YouTube (filial de Alphabet, empresa matriz de Google), también se sientan con Meta en el banquillo de los acusados en otras de las demandas colectivas contra las redes sociales que todavía no se han resuelto, como las que interpusieron las familias de usuarios y varios distritos educativos de EE.UU.

El acuerdo extrajudicial al que ha llegado Meta, de hecho, reduce la multa a pagar por la empresa de Zuckerberg en caso de que TikTok y YouTube decidan aplicar también las modificaciones de diseño pactadas para Facebook e Instagram. “Se están fijando estándares entre Meta y los fiscales que afectarían al resto de plataformas. Hay un intento de externalizar estas obligaciones a terceros que no son Meta, y parece que los fiscales quieren empujar para que así sea”, apunta Rodrigo Cetina, profesor de Derecho y Políticas Públicas en la Barcelona School of Management de la Universitat Pompeu Fabra y especialista en los retos jurídicos de las tecnologías digitales.

Qué ganan los usuarios

Todavía falta por concretar la letra pequeña del acuerdo, como el calendario de ejecución, y ver si el efecto arrastre en el resto de plataformas es efectivo o no. Pero, si se concreta el pacto, los niños pasarán menos horas al día enganchados a Instagram, y solo eso ya tendrá un efecto positivo, por ejemplo, en su concentración para tareas escolares.

El acuerdo demuestra también que, aunque sea porque le han visto las orejas al lobo, las plataformas se han abierto a cambiar, algo que no había sucedido hasta ahora. Y eso invita al optimismo.

Qué se queda fuera

El foco del acuerdo se ha puesto en la reducción de horas de consumo de redes sociales, no en los contenidos. No se está prohibiendo a los niños que fumen, sino que se les limita el vicio a dos cigarrillos diarios. El tipo de posts o comentarios que han provocado problemas de salud mental en los menores seguirán con las mismas restricciones que tenían hasta ahora, aunque presumiblemente su influencia será menor si el consumo baja tanto.

El acuerdo contempla medidas como deshabilitar la reproducción automática de videos o poder elegir tener un feed no algorítmico (es decir, que no se muestren las recomendaciones, sino lo que publican las cuentas que sigues). Pero esas medias son opcionales, no obligatorias. Y, tal y como reconoció este martes en sede judicial Francesco Fogu, director de diseño de producto de Instagram, las medidas que no son automáticas tienen una menor incidencia en los usuarios que las que sí lo son.

Cómo afecta a Europa

La Comisión Europea, que tiene su propio procedimiento administrativo en marcha con Meta, no ha querido hacer comentarios, informa Silvia Ayuso. Tal y como ha pasado en otras ocasiones, señalan los expertos, lo normal sería que lo estudie y decida si importar alguna de las medidas. En todo caso, si Meta y otras competidoras acaban implementando cambios en el diseño de sus plataformas, es probable que no las limiten a EE.UU., sino que las lancen en todo el mundo, precisamente para evitar acabar de nuevo en los tribunales.

Una de las cuestiones que habrá que encajar es el refuerzo de sistemas de verificación de edad. “Eso incluye sistemas basados en datos biométricos, que en Europa no están bien vistos por las Agencias de Protección de Datos”, señala Borja Adsuara, jurista especializado en Derecho digital.