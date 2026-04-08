Este es el prompt infalible para mejorar la calidad de una imagen

Existen muchas inteligencias artificiales que tienen la función de generar imágenes a partir de la descripción que ofrecen los usuarios. Sin embargo, como estas están en constante desarrollo, a veces puede costar que creen lo que se le solicita. Es por ello que es necesario recurrir a un prompt infalible que permita mejorar la calidad de la imagen.

Un buen prompt puede ayudar a la IA a generar la imagen que se desea y se evita perder tiempo Shutterstock - Shutterstock

Al consultar sobre este a Gemini, la IA desarrollada por Google señaló que “no existe un único prompt infalible”, ya que la clave depende de qué se quiera mejorar, ya sea la nitidez, iluminación o composición de la creación. Sin embargo, hay una estructura técnica que suele dar los mejores resultados en modelos como Midjourney, DALL-E 3 o Stable Diffusion. “El truco para que el prompt sea infalible es usar terminología técnica que la IA asocie con alta producción visual”, agregó.

A continuación, algunos consejos para crear un prompt infalible para mejorar la calidad de una imagen.

1 Estructura

Un buen prompt de calidad se divide en: Sujeto + Acción + Entorno + Estilo de Cámara/Iluminación + Parámetros de Calidad. De esa forma, así quedaría un “prompt maestro”: “[Sujeto], foco nítido, texturas hiperdetalladas, iluminación cinematográfica, resolución 8k, estilo fotorealista, toma de primer plano, renderizado de alta gama”.

2 Palabras técnicas

Las palabras clave ayudan a la IA a entender mejor cómo generar la imagen Shutterstock - Shutterstock

Además, se recomienda usar ciertas palabras clave o keywords para “forzar” al modelo a que se esfuerce más en los detalles. Estos son algunos de los términos más destacados, según el objetivo que se quiere lograr:

Categoría Palabras clave (Keywords) Efecto en la imagen Nitidez y detalle Foco nítido, texturas hiperdetalladas, ultra definición, gran detalle Evita que la imagen se vea borrosa y define rasgos como piel o cabello Iluminación Iluminación cinematográfica, luz volumétrica, sombras suaves, luz de estudio Crea profundidad, evita que la imagen sea plana y mejora el realismo Estilo visual Fotorrealista, obra maestra, estilo profesional, renderizado de alta gama Indica a la IA que use sus mejores algoritmos de procesamiento Óptica de cámara Profundidad de campo, efecto bokeh, macro, gran angular Simula lentes reales como fondos desenfocados o paisajes amplios Ambiente y color Contraste dinámico, paleta de colores vibrantes, hora dorada, HDR Ajusta la intensidad de los colores y la atmósfera general

Si la IA no da exactamente lo que se quiere lograr en la imagen, se puede probar con usar comas para separar cada concepto. Estas pueden permitir que el algoritmo entienda que cada palabra es una instrucción de calidad distinta.

3 Prompt negativo

También se puede indicar a la IA lo que no se quiere ver en la imagen generada. Se puede indicar que se evite que se vea “borroso”, de “baja calidad”, “pixelado”, “desenfocado”, “granulado” o “deformado”. Esto puede ayudar a conseguir mejores resultados en la creación.

4 Términos técnicos

Por otro lado, se pueden incluir al final del prompt términos técnicos universales que las IA suelen leer como “instrucciones de sistema”. Algunos ejemplos son 8k, HDR o Unreal Engine 5. Estos funcionan como un interruptor de calidad y funcionan mejor que adjetivos como “hermoso” o “increíble”. Por ejemplo, decir “f/1.8 aperture” le indica a la IA que quieres un fondo desenfocado y un sujeto nítido, lo cual eleva la calidad percibida mucho más que la palabra “HD”.

8K es una mejor resolución que el 4K y el Full HD, así que incluirla en el prompt puede ayudar a que la imagen tenga mejor calidad

5 Orden de importancia

La IA da más peso a las primeras palabras de la descripción de la imagen que se quiere que genere. Si se quiere que algo sea el protagonista, se debe poner al principio del texto y dejar los detalles ambientales o técnicos para el final.