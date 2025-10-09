El truco secreto para conectarse a una red wifi si no sabés la contraseña

Existe un método para conectarse a una red wifi sin conocer la contraseña. Este es un truco que permite que uses internet en tu teléfono de forma sencilla.

Es compatible con dispositivos que utilizan Android 10 o versiones posteriores. Su gran ventaja es que no requiere hacer modificaciones en el teléfono ni compromete la privacidad de nadie. No obstante, solo funcionará en aquellos dispositivos compatibles con esas versiones del sistema operativo.

Existe un truco para conectarse a un wifi sin saber la contraseña Shutterstock - Shutterstock

Cómo me conecto a una red wifi si no sé la contraseña

Existe una manera de conectarse a una red de Internet sin saber la contraseña. Para ello se necesita que otra persona esté conectada a la red y seguir el paso a paso a continuación para los celulares Android:

1 Ir a "Ajustes"

El usuario debe buscar la sección de “Ajustes” en el teléfono, que usualmente está caracterizado con el ícono con forma de engranaje, en la pantalla de inicio o en una carpeta llamada “Herramientas” o “Utilidades”. También se puede encontrar en el Menú de aplicaciones o en la barra de notificaciones.

2 Entrar a "Wifi"

Luego, entrar en la sección wifi. Por lo general, solo es necesario deslizar hacia abajo desde la parte superior del dispositivo para abrir el "Centro de control" y activar el wifi desde ahí.

3 Desbloquear el segundo teléfono

La persona que ya está conectada a la red tiene que abrir la misma sección y tocar el nombre de la red. En pantalla aparecerá la opción "Código QR de wifi".

4 Pasar la contraseña al primer celular

La persona con el segundo celular, el que cuenta con la contraseña, debe tocar el pequeño recuadro ubicado en la esquina superior para mostrar el código.

5 Escanear el QR

Finalmente, el usuario interesado en conectarse, debe escanear el código QR con su dispositivo, lo que le permitirá conectarse automáticamente a la red.

Hay una forma de compartir la red Wi-Fi sin saber la contraseña Shutterstock - Shutterstock

En iPhone, el paso a paso es similar.

1 Desbloquear el celular conectado al wifi

Es necesario que el dispositivo que ya está conectado esté desbloqueado y con acceso a la red wifi.

2 Seleccionar la red

En el teléfono que desea conectarse, se debe seleccionar la misma red wifi.

3 Compartir contraseña

En el dispositivo que ya tiene conexión aparecerá la opción "Compartir contraseña". Al tocar "Compartir contraseña" y luego "Ok", la conexión se establecerá de manera automática.

El dispositivo que hay que apagar para amplificar la red wifi en toda la casa

En cualquier hogar hay distintos elementos que no ayudan a la señal de un módem. El más importante no es propio de la casa, sino más bien de la computadora. Los USB 3.0, la última generación de esta ficha, son de los elementos más problemáticos para el uso del wifi. Esto se debe a la frecuencia que utilizan para transmitir información entre dispositivos. Es muy utilizado para pasar datos de un disco rígido a una computadora, para enchufes de dispositivos externos como mouses y demás. Para usar Internet y un USB 3.0 a la vez, es recomendable no estar utilizando las funciones que este enchufe genere y así evitar que las frecuencias de electricidad entre el USB y el Internet no se mezclen.

Según la prestadora de servicios Personal, muchos de los electrodomésticos son un freno a la señal del wifi. Los principales que se debe evitar tener cerca del módem o entre medio de la señal son los microondas, las TVs y los decodificadores de señal. Tampoco es recomendable que el aparato esté al lado de CPU de una PC de escritorio, ya que también podría entorpecer la señal.

Hay elementos de la casa que pueden debilitar la señal de Wi-Fi Shutterstock - Shutterstock

Finalmente, otros elementos de la casa que no facilitan la regularidad de la señal de Internet son:

Un teléfono inalámbrico.

Un tacho de basura metálico.

Una ventana (cuando el módem está junto a ella).

Un recipiente con agua (florero, pecera, etcétera).