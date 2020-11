Eléctrico y autónomo: el taxi aéreo EHang hizo su primer viaje en Corea del Sur

El vehículo eléctrico EHang sobrevoló de forma autónoma el espacio aéreo de Seúl, Corea del Sur

19 de noviembre de 2020 • 15:36

En otra etapa del desarrollo que ya lleva cuatro años, el fabricante de drones EHang realizó el primer vuelo de su vehículo eléctrico y autónomo por los cielos de Seúl, Corea del Sur. La firma logró realizar el trayecto durante un evento privado que tuvo la autorización especial de la agencia gubernamental para realizar este viaje por el espacio aéreo de la capital coreana.

El objetivo de EHang es ampliar las pruebas y demostraciones de su taxi aéreo en otras ciudades de Corea del Sur, un país que prevé contar con este tipo de transportes entre 2023 y 2025. Conocidos en la jerga como VTOL (Vehicle Take Off and Landing), una tecnología empleada en el ámbito militar y que ahora planea extenderse en la aviación comercial.

El modelo propuesto por EHang tiene una capacidad para dos pasajeros, no requiere de un piloto a bordo y está equipado con ocho hélices que le permiten alcanzar una velocidad de hasta 130 kilómetros por hora. con un tamaño de 1,7 metros de altura y 5,6 metros de ancho, tiene un carga útil de 220 kilos.

La compañía china no es la única que está en la carrera por ofrecer los taxis aéreos eléctricos y autónomos. Uber y un grupo de empresas aeroespaciales planean desarrollar un sistema de viajes aéreos con modelos eléctricos, que en una primera etapa contarán con un piloto a cargo de la aeronave.

Por su parte, la firma japonesa SkyDrive logró despegar su prototipo de auto volador, una propuesta desarrollada por ex ingenieros de la automotriz nipona Toyota y que planea contar con un servicio operativo en los próximos tres años.