Elon Musk, a las piñas con Apple y ChatGPT por la ubicación de X en la App Store

El multimillonario propietario de SpaceX, Tesla y X, Elon Musk, dice que piensa demandar a Apple por no incluir a X y su chatbot de inteligencia artificial Grok entre sus aplicaciones más recomendadas en la App Store.

En un mensaje en X el lunes por la noche, Musk escribió: “Hola @Apple App Store, ¿por qué te niegas a poner X o Grok en tu sección de ‘Imprescindibles’ cuando X es la aplicación de noticias número 1 en el mundo y Grok es la número 5 entre todas las aplicaciones? ¿Estás jugando a la política? ¿Qué pasa? Las mentes curiosas quieren saber”.

Grok es propiedad de la startup de inteligencia artificial de Musk, xAI.

Musk continuó diciendo que “Apple se está comportando de una manera que hace imposible que cualquier empresa de IA, excepto OpenAI, alcance el número 1 en la App Store, lo cual es una violación inequívoca de las leyes antimonopolio. xAI tomará acciones legales inmediatas”.

No dio más detalles. Apple, que ha enfrentado varias acusaciones de violación de las leyes antimonopolio en los últimos años, no realizó comentarios al respecto.

Pero los usuarios de la propia X no dejaron de notar que otras aplicaciones de IA (incluyendo a la china DeepSeek, competidora de ChatGPT) han llegado a la primera posición de descargas en la tienda de Apple.

Sam Altman, el CEO de OpenAI (la compañía que desarrolla ChatGPT) salió al cruce de su exsocio (Altman y Musk fundaron OpenAI) y lo acusó de modificar el algoritmo de X para darle mayor visibilidad a sus posteos.

“¡Obtuviste 3 millones de vistas en tu publicación absurda, mentiroso, mucho más de lo que he recibido en muchas de las mías, a pesar de que tengo 50 veces más seguidores que tú!“, le respondió Musk, a lo que Altman retrucó con un desafío: ”¿Firmarás una declaración jurada de que nunca has dirigido cambios al algoritmo de X de manera que haya perjudicado a tus competidores o beneficiado a tus propias empresas? Me disculparé si es así."

Incluso Grok, la IA de X que puede responder a consultas contextuales sobre una conversación en X, notó que las afirmaciones de Elon Musk carecen de sustento.

A la vez, Apple tiene un historial nutrido en el que inclina la balanza en su favor. Un juez federal determinó recientemente que Apple violó una orden judicial en un caso antimonopolio presentado por Epic Games, el creador de Fortnite.

Los reguladores de la Unión Europea multaron a Apple con 500 millones de euros en abril por infringir las reglas de competencia al impedir que los creadores de aplicaciones dirigieran a los usuarios a opciones más baratas fuera de su App Store.

El año pasado, la UE multó al gigante tecnológico estadounidense con casi US$2000 millones por favorecer injustamente a su propio servicio de streaming de música al prohibir a rivales como Spotify informar a los usuarios sobre cómo podrían pagar suscripciones más baratas fuera de las aplicaciones de iPhone.

A primera hora del martes, la principal aplicación en la App Store de Apple era TikTok, seguida por Tinder, Duolingo, YouTube y Bumble. ChatGPT de OpenAI ocupaba el séptimo lugar.

