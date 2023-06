Elon Musk vuelve a agitar las aguas de Twitter: “la palabra ‘cisgénero’ será considerada un insulto en esta plataforma”

escuchar

Elon Musk es el dueño de Twitter desde octubre de 2022, pero ya no es su CEO; ese cargo le corresponde hoy a Linda Yaccarino. Aún así, se sigue comportando, al menos públicamente, como si fuera el mandamás de la plataforma. Y sigue haciendo afirmaciones polémicas.

En este caso lo hizo afirmando, en un tuit: “El acoso repetido y dirigido contra cualquier cuenta hará que las cuentas acosadoras reciban, como mínimo, suspensiones temporales. Las palabras “cis” o “cisgénero” se consideran insultos en esta plataforma.”

La palabra cisgénero fue añadida al Diccionario de la Lengua española en 2021, aunque está en uso hace mucho tiempo, y refiere a las personas cuya identidad de género se corresponde con su género biológico, como contraparte de transgénero (el término para describir a una persona con una identidad de género diferente a la biológica).

El tuit de Elon Musk en contra del uso de la palabra "cisgénero"

Y el comentario de Elon Musk es una respuesta a otro tuit, de James Esses, en el que afirmó. “Ayer, después de publicar un tweet diciendo que rechazo la palabra ‘cis’ y no deseo que me llamen así, recibí una gran cantidad de mensajes de activistas trans llamándome “cissy” y diciéndome que soy ‘cis’ “me guste o no”. Imagínense si los papeles se invirtieran.”

Múltiples usuarios de Twitter no tardaron en tomar partido, ya sea coincidiendo con Elon Musk, o acusándolo de no respetar una de sus máximas (el absolutismo de la libertad de expresión), notando que definir esa palabra como insulto es un error desde todo punto de vista, y que otras palabras se usan como insulto a diario y Elon Musk no se ha pronunciado sobre ellas.

Elon Musk tiene una decena de hijos e hijas. Una de ellas es Vivian Jenna Wilson, fruto de su matrimonio con Justine Wilson, con quien estuvo casado a principios de siglo; y fue noticia el año pasado cuando, al cumplir la mayoría de edad, pidió abandonar su nombre original, Xavier Alexander Musk, por el actual, tras declararse como una persona trans.

LA NACION