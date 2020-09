Esports: La Liga Pro Latinoamericana de CS:GO se une con The Walking Dead

La Liga Pro, una de las ligas regionales más importantes de Counter Strike, se una con la mini-serie The Walking Dead: World Beyond

4 de septiembre de 2020

Los eSports siguen intentando salir de su nicho. Cuando la cuarentena frenó todo tipo de deporte masivo, los esports tomaron el estandarte del entretenimiento deportivo gracias a la facilidad de adaptarse para transmitir y competir desde las casas de los jugadores profesionales. Así como la Fórmula 1 supo tener una alta convocatoria con sus eventos virtuales y las finales de League of Legends o torneos de FIFA sumaron miles de viewers nuevos, el Counter Strike también intenta llegar a un público mayor. Esto no es un interés que sólo ven dentro de la industria de los deportes electrónicos. Los sponsors poco a poco dejan de ser sólo periféricos y productos gamer, sino también se abren las puertas a comidas, bebidas y ahora, hasta series de zombies, como The Walking Dead: World Beyond de AMC.

La Liga Pro, organizada por Temporada de Juegos, se disputa a nivel regional con equipos de todo América latina. Se divide en Norte, Centro y Sur, con equipos de México, Colombia, Perú, Chile, Paraguay, Brasil y de la Argentina se encuentran 9z Team, Hawks, Coscu Army, Furious Gaming, Malvinas Gaming, y los clubes de fútbol Huracán y River Plate Gaming.

"Es una oportunidad para poder dar a conocer los mundos. Gente que quizás consume solamente deportes electrónicos y no sabía de la serie, o la que consumía la serie y no sabía de nuestra competencia, ahora puede empezar a abrir un poco esos mundos", cuenta Jonatan Cisterna, el argentino director de Temporada de Juegos, y agrega: "Más allá de generar esa sinergia entre el cruce de públicos y de edades me parece que es un punto importante para expandirlo, sobre todo los deportes electrónicos con una serie de TV (World Beyond es un spin-off de The Walking Dead) que es de las más reconocidas en el mundo.

La Liga Pro The Walking Dead: World Beyond será el nuevo nombre del torneo, que ahora contará con el apoyo de la serie desarrollada por AMC.

El crecimiento del Counter Strike en la región no es un trabajo fácil. A diferencia de otros deportes electrónicos que están bajo la tutela de los creadores del juego (como LOL, FIFA o Valorant), el CS:GO no tiene una única liga, sino que cada licenciado puede organizar torneos. Esto hace que cada Copa que se organice tenga que tener un profesionalismo y una organización que llame a los equipos más fuertes a anotarse y competir.

"Queremos continuar por el camino de esta profesionalización que nosotros buscamos. El trabajo que hace cada uno de los clubes que participa de la competencia y el trabajo que hacemos internamente para poder fomentar, solventar y dar un contenido a cada uno de los equipos planta un cimiento con respecto al crecimiento que se va a venir en 2021/2022", afirma "Valky" Cisterna.

"El hecho de que una serie televisiva se fije en una competencia de deportes electrónicos para apoyarla y generar más comunicación va a hacer que en el corto y mediano plazo podamos ofrecer nuevas oportunidades tanto a los clubes, a los jugadores, a todos los que componen La Liga. Esto es un antes y un después de cara a lo que se viene en los próximos años para poder dar más apoyo a los clubes y a los clubes que participan".