GOTY 2025: “Clair Obscur: Expedition 33″ ganó el The Game Awards al mejor juego del año

Clair Obscur: Expedition 33 se ha alzado como el mejor videojuego del año en The Game Awards, un reconocimiento que se suma a los otros ocho conseguidos, y que lo sitúan como el más premiado de la edición de 2025.

El galardón al mejor videojuego del año ha recaído en Clair Obscur: Expedition 33, de Sandfall Interactive y Kepler Interactive, situándose por encima de Death Stranding 2: on the Beach, Donkey Kong Bananza, Hades II, Hollow Knight: Silksong y Kingdom Come: Deliverance II, que también competían en esta categoría.

Todo lo que ganó Clair Obscur: Expedition 33

Este videojuego de rol de fantasía oscura también ha sido reconocido en las categorías de mejor narrativa, mejor dirección, mejor dirección artística, mejor partitura y música (que firma Lorien Testard), mejor interpretación (Jennifer English), mejor juego independiente, mejor debut de un juego indie y mejor RPG.

El juego elegido por la gente

La elección de los jugadores, sin embargo, ha reconocido Wuthering Waves, de Juro Games, como mejor juego en la última edición de The Game Awards, los premios que cada año reconoce los logros de la industria del videojuego.

Otros títulos que también han recibido galardón son: No Man’s Sky, como mejor juego continuo; Umamusume: Pretty Derby, como mejor juego para móviles; The Midnight Walk, como mejor juego VR/AR; Hades II, como mejor juego de acción; Hollow Knight: Silksong, como mejor juego de acción y aventura; y Fatal Fury: City of Wolves, como mejor juego de lucha.

Por su parte, Donkey Kong Bananza, ha recibido el premio al mejor juego familiar; Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles, al mejor juego de simulación y estrategia; Mario Kart World, al mejor juego de deportivo y de carreras; Arc Raiders, al mejor multijugador; Grand Theft Auto VI, al juego más esperado; y Counter Strike 2, al mejor juego eSport.

El mejor diseño de audio ha recaído en Battlefield 6, mientras que Doom: The Dark Ages ha sido reconocido con el premio a la innovación en accesibilidad, y South of Midnight por su impacto social.

También se ha destacado The Last of Us: temporada 2, como mejor adaptación de un videojuego y a Moistcr1tikal como creador de contenido del año. En lo que respecta a la comunidad de competición o eSports, Chovy -Jeong Ji- Hoon se ha alzado con el premio al mejor atleta eSports (League of Legends) y Team Vitality al mejor equipo eSports (Counter Strike 2).