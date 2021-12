Esta empresa chilena encontró su fórmula para retener talento IT: dos semanas de trabajo, desvirtualización y ocio en la Riviera Maya

Dos semanas en un resort exclusivo de la Riviera Maya, para desvirtualizar, consolidar la cultura y hacer actividades de team building, al mismo tiempo que balancear intensas horas de trabajo con playa, pileta, gastronomía y diversión. Un “upgrade de lujo” para los modelos híbridos de trabajo consolidados con la pandemia. Esta fue la reciente iniciativa de la fintech regional Global66: más de 250 colaboradores provenientes de ocho países estuvieron reunidos los primeros días de noviembre en México e hicieron parte de diferentes espacios pensados para fortalecer el trabajo en equipo y el sentido de pertenencia. Del mismo modo, la firma presentó los planes que tiene a futuro e hizo un análisis de la evolución que ha tenido el sector financiero en Latinoamérica.

La startup latinoamericana opera en más de ocho países, incluyendo Chile, Colombia, Perú, Argentina, Brasil, México, Ecuador, España y próximamente Estados Unidos. La empresa –fundada en 2018 por los chilenos Tomás Bercovich y Cristóbal Forno– permite que sus clientes puedan transferir dinero a más de 55 destinos de forma rápida, sencilla, transparente y 100% digital. En determinados países, la empresa también ofrece una billetera virtual multimoneda que permite realizar transferencias instantáneas entre pares tanto a nivel nacional como internacional.

“En Latinoamérica viven 600 millones de personas, 300 millones de personas no bancarizadas y 150 bancos. Con nuestra billetera todos los latinoamericanos pueden tener una cuenta, lo que no es sencillo. Además, cientos de millones se mueven en remesas por día y requieren una más inmediata y sencilla operación. Por último, existe una imperiosa necesidad de muchos de los países de resguardar el valor de su dinero por la inestabilidad de sus economías. Por todo esto, nuestro objetivo es ser un banco regional unificado para América Latina y en ese desafío macro no tenemos competencia”, asegura Bercovich.

Desde la compañía tuvieron claro desde un principio que un desafío de tal magnitud no podía avanzar sin talento acorde. La estrategia que pusieron en marcha fue reclutar talento IT de toda Latinoamérica para trabajar remoto. Durante la pandemia, pasaron de 30 a 250 personas de 10 nacionalidades; casi el 60% del equipo (170 personas) pertenece a los equipos de IT abocados a los múltiples desafíos técnicos y operativos que tiene la startup en la región, desde código a infraestructura, pasando por regulaciones, operaciones, seguridad de las transacciones, entre muchos otros.

La estructura de trabajo remoto regional fue un éxito en plena eclosión del trabajo virtual impulsado por la pandemia, pero con un desafío clave para el futuro de la compañía: retener el talento y cohesionar los equipos virtuales.

“El trabajo desde cualquier lugar o a distancia implica grandes desafíos relacionados con temas de seguridad, productividad, esparcimiento y cultura organizacional, entre otros puntos. Necesitábamos una propuesta diferenciadora que se centrara en los colaboradores, al mismo tiempo que en los objetivos corporativos”, señala Bercovich.

Muchos equipos comparten hoy gran cantidad de horas de trabajo remoto, pero una conexión física ayuda a construir una mayor identidad de equipo Gentileza Global66

El planteo de la fintech se encuentra además con gran obstáculo: la escasez de talento tecnológico calificado, un problema global que se refleja en América Latina. El estudio de Talento TI realizado por PageGroup en alianza con Invest in Bogotá, destaca que la escasez en la oferta de perfiles digitales en Latinoamérica es del 48%, mientras que el crecimiento de la industria de TI en la región terminará siendo del 7,7% para el 2021.

Flexible e híbrido, la nueva normalidad

La pandemia produjo en la fuerza laboral un efecto tan grande que algunos equiparan con la irrupción de revolución industrial, acelerando el movimiento de la revolución digital y convirtiéndose en el mayor experimento en la historia del trabajo. Según un estudio desarrollado por The Work Trend Index en 31 países, y con una muestra de más de 30 mil encuestados, el 73% respondió que prefiere el trabajo flexible, es decir un híbrido entre presencialidad y modalidad remota. La encuesta destaca entre sus principales conclusiones que el trabajo híbrido es inevitable.

De hecho, uno de los temas clave que hoy deben abordar las organizaciones se refiere a la innovación y trabajo híbrido. Gustavo Calicchio y María Victoria Bernárdez, socios fundadores de Blueberry Fox -consultora de innovación y transformación cultural- advierten que el modelo que funcione en una empresa, locación o país no necesariamente será el modelo a seguir por los demás; cada uno deberá encontrar su propio esquema, implementarlo, aprender, evaluar resultados y ajustar o pivotar para ir evolucionando y para encontrar “su nuevo normal”.

“Volver al modelo de trabajo que imperaba antes de la pandemia será un paso atrás. Es necesario capturar esta oportunidad teniendo en cuenta las necesidades del negocio y las personas. Los líderes deberán estar presentes aunque no tengan todas las respuestas, experimentar, crear espacios que ayuden a generar sentido colectivo, esforzarse por entender y empatizar con las diferentes partes del “sistema”, y coconstruir conocimiento para generar sentido”, afirman.

La necesidad de generar la conexión presencial más el objetivo de retener talento de alta rotación llevó a la startup regional a pensar la disruptiva iniciativa de las #GlobalWeeks en tierras mexicanas.

“No existen antecedentes de este tipo de acciones en la región. Pareció una locura, e incluso nuestros inversionistas nos miraron de reojo cuando se lo planteamos, pero confiaron en nuestra idea”, señalan los fundadores.

La acción requirió una inversión de medio millón de dólares, aproximadamente un 5% de la reciente ronda de inversión de la serie A, liderada por Quona Capital, donde recaudaron 12 millones de dólares para ampliar las soluciones digitales de transferencias al extranjero, la billetera virtual multidivisa, transferencias instantáneas P2P y pagos B2B en toda la región.

“Creemos que la gente lo pensará dos veces antes de irse, nos interesa estar continuamente identificando nuevos beneficios para nuestros colaboradores ya que nuestro principal reto es atraer y retener al mejor talento sin necesidad de estar en un lugar específico”, afirman desde Global66.

La tendencia, a esta altura, es global y parece irreversible. Según el estudio realizado por Jabra, Jabra Hybrid Ways of Working 2021 Global Report, donde se encuestó a más de 5.000 trabajadores en múltiples partes del mundo, el trabajo flexible se ha convertido en el principal beneficio laboral (59%) y motor de motivación para los colaboradores, superado al salario. Los encuestados señalaron que la flexibilidad y autonomía laboral priman sobre las compensaciones económicas.

“A medida que las empresas tratan de evolucionar sus estrategias de trabajo híbrido, si siguen invirtiendo en la tecnología adecuada y dando a los trabajadores autonomía sobre la jornada laboral, serán capaces de ofrecer una mejora en la experiencia profesional de sus empleados”, indica Holger Reisinger, vicepresidente Senior de Jabra respecto del estudio.

El sabor del encuentro

Para Pablo Di Filippo -CEO y Cofundador de benomad- hoy la tendencia es establecer una estrategia de “remote first” (remoto primero) pensando como opción inicial el trabajo fuera de la oficina clásica, pero teniendo los puntos de contacto personal de los equipos.

Lo que se observa es que las personas quieren reencontrarse y por tanto, se configura un mix entre presencialidad y virtualidad. “Trabajar en equipo y de manera presencial estimula la creatividad y la productividad, pero también apunta a un factor de motivación y sociabilización. El talento va a valorar la flexibilidad. Las empresas exitosas hoy invierten en generar esa flexibilidad y condiciones que sean valoradas por el talento, y así se posicionan en el mercado”, apunta.

En este sentido, Gastón Fernitz, CEO de Global66 para Argentina, Perú y Ecuador, explica que después de la pandemia, todos se acostumbraron a trabajar en casa. “Aprendimos a ser productivos aún sin conocer en físico a las demás personas con quienes interactuamos. Aunque nosotros seguiremos con un modelo híbrido, vemos muy positivo el balance después de esta instancia, porque no sólo era el tema de conocernos, sino que también muchos experimentaron por primera vez, por ejemplo, viajar en avión o conocer el mar. Las personas llegaron con un sentido de pertenencia más arraigado; con la mejor actitud para superar los retos y creo que lo más importante es que ahora se siente un equipo mucho más unido, más positivo ante los objetivos que nos debemos plantear para el próximo año”.

Es válido destacar también que una experiencia de este tipo ayuda al enriquecimiento cultural. “Somos personas de más de 8 nacionalidades trabajando por un mismo objetivo: te encontrás con maneras diferentes de expresar, gustos particulares, modos de hacer las cosas que te abren la mente. Yo trabajo multipaís, soy gerente de 3 naciones, y trabajo con diferentes áreas; haberme podido sentar a desarrollar un código mano a mano con un programador, luego hablar con el área de finanzas y después resolver cualquier problema de los clientes de manera rápida estando juntos, para mi fue una oportunidad increíble”, destaca.

Mientras que en el horizonte queda latente la oportunidad de realizar un evento similar el año que viene, la compañía ofrece otro tipo de beneficios a todos sus colaboradores, como el Programa de Stock Options, que consiste en otorgar acciones a los colaboradores que hayan cumplido un tiempo específico trabajando para la misma (algo usual en Silicon Valley) y también pueden acceder a un cupón de descuento al mes para utilizar la plataforma de Global66. Por otro lado, para fomentar la cultura de aprendizaje, se ha creado el programa de capacitación Infinite Learners, que ofrece un monto en dólares anuales con el objetivo de que cada colaborador pueda seguir estudiando en lo que decida.