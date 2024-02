escuchar

Cada vez existen más estafas que se hacen a través de Internet. Una de ellas es a través de mails falsos que se hacen pasar por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) para obtener datos personales sensibles de los contribuyentes con el fin de robarles. En ese sentido, muchos se preguntan qué medidas tomar ante este tipo de situaciones.

¿Qué hacer si me llega un mail de AFIP?

El organismo encabezado por Florencia Misrahi hizo en repetidas ocasiones publicaciones en sus redes sociales para advertir a los usuarios sobre estos peligros. Asegura que no solicita pagos ni datos personales vía mail, así como tampoco informa sobre embargos o situaciones fiscales.

Por parte de la AFIP, se recomienda ver el remitente del correo electrónico para asegurarse que no es de parte del organismo fiscal. A su vez, se puede reconocer el mail falso porque la entidad no suele texto en el cuerpo del correo, y tampoco están firmados con un nombre particular.

El organismo aclara que el canal oficial de comunicación que utiliza para contactarse con los contribuyentes es el Domicilio Fiscal Electrónico. A este se puede acceder a través de su sitio web o en la aplicación Mi AFIP con el CUIT y Clave Fiscal. Otro detalle importante para tomar en cuenta es que la AFIP no emite mensajería por WhatsApp, que es un medio común para las estafas.

👉La AFIP no solicita pagos ni datos personales vía mail, así como tampoco informa sobre embargos o situaciones fiscales. Para una mayor seguridad, chequeá bien el nombre del remitente. pic.twitter.com/9cu5a4fCPA — AFIPComunica (@AFIPcomunica) March 11, 2023

En caso de ser víctima de este tipo de estafas, se puede reenviar el correo sospechoso a la dirección phishing@afip.gob.ar. Ellos se encargarán de analizar el caso y tomar las medidas correspondientes.

Recomendaciones para evitar estafas virtuales

Existe una gran variedad de estafas virtuales por las cuales los ciberdelincuentes tratan de aprovecharse de los usuarios. Estos aprovechan distintos medios, como puede ser por mail, teléfono o redes sociales.

Para evitar este tipo de situaciones, el Ministerio de Seguridad hace algunas sugerencias en su sitio web:

Nunca responder correos electrónicos que soliciten datos personales y no hacer click en ningún enlace sospechoso que se comparta.

Proteger la información personal con contraseñas que sean difíciles de adivinar. Se recomienda además cámbialas periódicamente.

Recordar que nunca un banco o un organismo público pedirá cambiar datos personales o claves por internet, a través de un enlace enviado en un correo, por redes sociales o mediante un llamado telefónico.

A la hora de hacer una transferencia, comprobar que se haya completado. Se debe prestar atención a la gestión que se realice mediante el home banking. Es importante recordar que el débito inmediato (Debin) quita dinero de la cuenta.

Se debe ser precavido al momento de hacer compras por internet para evitar estafas Shutterstock - Shutterstock

Estar atento a la redacción del mensaje o en el enlace enviado. Hace falta buscar faltas de ortografías u alteraciones en la URL que supuestamente es oficial para identificar el intento de fraude.

No confiar en avisos promocionales, regalos, descuentos, préstamos o algún corte de servicio. Es necesario que corroborar siempre su veracidad por medio de sitios oficiales.

Informarse sobre la reputación de la tienda o el usuario antes de realizar una compra en línea. La experiencia de otro individuo puede servir para evitar estafas.

En lo posible, usar el doble factor de autenticación en todas las aplicaciones.

Al momento de cambiar la contraseña, asegurarse de hacerlo siempre desde el sitio oficial del banco o de la aplicación.

Para obtener más información sobre dónde hacer la denuncia de este tipo de estafas, los individuos se pueden acercar a comisarías y fiscalías o también se pueden comunicar a través de la línea 137.

