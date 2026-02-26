Empleadas domésticas: de cuánto es el aumento y el bono de febrero 2026

El personal del servicio doméstico recibe nuevos incrementos en los meses de febrero y marzo, de acuerdo a la más reciente negociación paritaria entre la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares y los representantes de la Secretaría de Trabajo.

Esta actualización era esperada por los trabajadores del sector, ya que los salarios se regían por el último reajuste que abarcaba a enero de 2026.

En el mes de febrero impacta una suba salarial del 1,5% para las trabajadoras de casas particulares, por lo que todas las categorías, con y sin retiro, contarán con nuevos valores.

A su vez, se determinó la entrega de bonos, cuyo valor varía según la cantidad de horas de trabajo, que quedarán formalmente establecidos con la publicación de la resolución correspondiente en el Boletín Oficial, algo que deberá ocurrir en los próximos días.

Además, el Gobierno puntualizó que en el mes de abril habrá otro encuentro para definir nuevos reajustes de los meses siguientes.

Cómo quedan los salarios de febrero con el aumento del 1,5%

En febrero, los valores de referencia para la liquidación de haberes del personal de casas particulares incluyen el aumento del 1,5%. Estos montos corresponden a los salarios básicos mínimos establecidos.

Categoría Salarios básicos por hora SUPERVISORES con retiro $3953,99 sin retiro $4317,76 TAREAS ESPECÍFICAS con retiro $3751,59 sin retiro $4100,04 CASEROS $3546,66 CUIDADO PERSONAS con retiro $3546,66 sin retiro $3952,85 TAREAS GENERALES con retiro $3298,88 sin retiro $3546,66

Cómo es la entrega del bono de febrero

En febrero y marzo, al personal de casas particulares se les agrega una suma no remunerativa fija, una práctica que se empezó a aplicar a fines de 2025 y se extiende en estos meses de 2026. El monto depende de cuántas horas trabajo el empleado doméstico:

$8000 si el trabajo se desarrolla en menos de 12 horas a la semana.

$11.500 si las tareas insumen entre 12 y 16 horas semanales.

$20.000 por jornadas de más de 16 horas a la semana.

Cómo se registran los trabajadores de casas particulares en ARCA

La formalización del vínculo laboral es un aspecto fundamental. Todos los empleadores tienen la obligación de inscribir a su personal en el registro de ARCA (Administración Federal de Ingresos Públicos), sin importar horas de trabajo ni modalidad.

Este registro se puede hacer de forma virtual de la siguiente forma:

Ingresar en la web de ARCA con la clave fiscal. En caso de no contar con ella, se tendrá que realizar una Solicitud de Clave Fiscal.

Cargar los datos del empleado. A partir del número de CUIL, el sistema permite traer automáticamente los datos asociados a esa persona que tiene ARCA.

La pantalla siguiente mostrará los datos de la persona y el empleador deberá completar los campos que figuran debajo.

Ingresar el domicilio del trabajador. Si este ya está declarado en la base de datos de ARCA, se podrá seleccionar en el desplegable que aparece en pantalla. De no ser así, se tendrá que ingresar el nuevo domicilio.

