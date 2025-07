Estas son las palabras no deberías decir jamás en una primera cita, según la IA

Una primera cita es un momento muy particular donde dos personas se encuentran para empezar a conocerse. Existen palabras que no se deberían decir jamás en una primera cita, al ser un espacio donde ambas personas pueden tener nervios y están constantemente evaluando cómo es la otra persona. La inteligencia artificial (IA) tiene una opinión al respecto.

“Un comentario fuera de lugar puede marcar la diferencia entre una conexión prometedora y una despedida incómoda”, expresa ChatGPT, una tecnología que, como toda la IA, tiene una capacidad de análisis muy ágil y completa a la hora de consultas donde los humanos pueden diferir.

Estas son las palabras no deberías decirle jamás en una primera cita, según la IA

1. Palabras que denotan desesperación

Decir cosas como “necesito encontrar a alguien ya” o “siento que me voy a quedar solo/a para siempre” puede generar una sensación de urgencia que resulta poco atractiva, según la IA. La tecnología destaca que mostrarse demasiado necesitado de afecto o de un vínculo desde el principio suele percibirse como una señal de inseguridad o dependencia emocional, con personas que ni siquiera uno conoce. “En una primera cita, lo recomendable es mantener una actitud relajada, sin apresurarse a definir vínculos o futuros en común”, explica la IA.

2. Frases demasiado negativas

Expresiones como “odio mi trabajo”, “todo me sale mal” o “la vida es una porquería” también aparecen entre las más problemáticas, dice la tecnología. Aunque ser honesto es valorado, “un exceso de negatividad puede hacer que la otra persona se sienta incómoda o incluso responsable por levantar el ánimo”, afirma ChatGPT. La IA recomienda enfocarse en temas positivos, proyectos personales o intereses compartidos.

3. Menciones a exparejas

Traer a colación a una expareja en la primera cita, incluso de manera casual, es un error frecuente y poco estratégico, según la inteligencia artificial. Frases como “mi ex solía decir eso” o “esto me recuerda a cuando iba con mi ex a tal lugar” activan alarmas inmediatas. Según el análisis de la IA, estos comentarios suelen interpretarse como señales de que la persona aún no cerró ese capítulo, lo cual genera desconfianza o desinterés.

4. Palabras relacionadas con dinero o status

Aunque puedan parecer parte de una charla informal, hablar de sueldos, propiedades o marcas de lujo puede generar “una imagen frívola o superficial”. Comentarios del tipo “me compré un auto importado” o “mi reloj vale más que este lugar” fueron marcados como red flags por el modelo de IA, especialmente si se mencionan sin contexto o con tono presumido.

5. Términos demasiado íntimos o sexuales

Por último, la IA detectó que el uso de lenguaje demasiado sugestivo o insinuaciones sexuales en la primera cita —sin que haya un marco de confianza mutua— es uno de los mayores factores de rechazo. “La mayoría de las personas prioriza el respeto y la empatía en estos encuentros iniciales, y este tipo de comentarios suelen interpretarse como una falta de tacto o madurez”, defiende la IA.