Este es el impactante mapa sobre Starlink que difundió Federico Sturzenegger

En una disertación ante la Red Nacional de Investigadores en Economía, el Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, difundió un mapa que da cuenta de la evolución de Starlink como proveedor de internet satelital en la Argentina, desde que comenzó a operar en nuestro país a fines de marzo de 2024:

“Aproximadamente un año y medio después, cerca de un millón de argentinos, especialmente en zonas remotas, tienen acceso a internet satelital. El impacto fue inmediato: las operaciones mineras y energéticas se volvieron más eficientes, el turismo se expandió (el dueño de un hotel en la Patagonia me comentó recientemente que ahora recibe clientes que vienen precisamente porque saben que pueden trabajar a distancia) y la agricultura de precisión se volvió viable simplemente instalando una antena parabólica en la maquinaria agrícola. Lo que se había presentado como un problema técnico o de seguridad resultó ser, en la práctica, la defensa de una renta regulatoria.”

El texto, en la disertación, está acompañado de un mapa que muestra la penetración de Starlink en la Argentina, y que fue elaborado por Darío Genua: la compañía de internet satelital de Elon Musk ya está entre los seis mayores proveedores de acceso a internet del país, según estimaciones de APNIC, con unos 700.000 usuarios; a nivel mundial, Starlink tiene 9 millones de usuarios.

La compañía no es el único operador de internet satelital; en el país, además de Orbith (orientado más hacia gobiernos y empresas), DirecTV está apostando por ofrecer en nuestro territorio los servicios de Leo, la constelación de satélites de internet de Amazon, que ya tiene 150 satélites en órbita y sumará otros 32 satélites con un lanzamiento previsto para febrero próximo.