Así se ve el taxi aéreo eléctrico y autónomo desarrollado por Lilium, equipado con 36 motores

17 de mayo de 2019

Con el antecedente de haber presentado un prototipo hace dos años, la firma tecnológica alemana Lilium presentó un nuevo modelo de taxi aéreo eléctrico autónomo con capacidad para cinco pasajeros, el primero que tiene esta capacidad de asientos que pudo realizar un breve despegue y aterrizaje.

Esta nueva versión del taxi aéreo de Lilium podrá volar hasta 300 kilómetros en solo 60 minutos gracias a los 36 motores eléctricos que permiten un despegue y aterrizaje vertical. Equipado con baterías eléctricas, Lilium asegura que tendrá la capacidad de volar una hora con una única carga. El próximo objetivo de la firma apunta a avanzar en el corto plazo con las pruebas más allá del despegue y aterrizaje vertical, para pasar al desplazamiento de forma horizontal. Sus creadores esperan que la producción de su avión eléctrico comience a mediados de 2020.

Este nuevo modelo de Lilium cuenta con una mayor capacidad de pasajeros, al disponer de cinco asientos 02:48

Varias empresas aeroespaciales y tecnológicas están interesadas en desarrollar estos vehículos, conocidos en la industria como eVTOL (electric vertical take off and landing, despegue y aterrizaje de vehículos eléctricos). Boeing realizó una prueba de un prototipo eléctrico y autónomo que también tuvo un despegue y aterrizaje vertical, pero con un modelo equipado con dos butacas. Uber es otra de las compañías interesadas en promocionar el servicio de taxis aéreos eléctricos, en una primera etapa con un piloto, para luego pasar a un servicio completamente autónomo.

Kitty Hawk, una firma liderada por Larry Page, el cofundador de Google, ya reveló un prototipo de vehículo aéreo eléctrico y autónomo denominado Cora, del operador aéreo Zephyr Airworks. En este caso, el taxi aéreo inició sus pruebas en Nueva Zelanda con un vehículo que funciona de forma autónoma, no requiere de un piloto y puede despegar de forma vertical mediante el uso de doce motores con hélice que funcionan de forma independiente, y está acompañado por otro impulsor ubicado en la parte posterior. Opera entre 150 a 900 metros de altura, con un rango de 100 kilómetros y puede alcanzar una velocidad de 180 kilómetros por hora.