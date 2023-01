Estos son los 15 videojuegos más esperados de 2023, según la crítica especializada

escuchar

2023 es un año marcado por el lanzamiento de destacados títulos como The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, Resident Evil 4 Remake o Final Fantasy XVI.

Hogwarts Legacy

Se trata del videojuego de mundo abierto basado en la popular franquicia de Harry Potter. Ve la luz el 23 de febrero de 2023.

Star Wars Jedi: Survivor

Star Wars Jedi: Survivor se lanza en marzo de 2023 para consolas y PC. Es la secuela de Star Wars Jedi: Fallen Order (2019).

Resident Evil 4

La remake de Resident Evil 4 llegará el 24 de marzo de 2023 a PS5, Xbox Series y PC.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

La secuela del exitoso Breath of the Wild, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, se estrena el 12 de mayo de 2023 para la Nintendo Switch.

Street Fighter 6

Street Fighter 6 se lanzará en 2023 para consolas Xbox, PlayStation y PC. Se trata de la nueva entrega de la conocida franquicia de juegos de pelea.

Final Fantasy XVI

El nuevo título de la franquicia saldrá en exclusiva para PlayStation 5 en consolas.

Starfield

La nueva entrega de la casa Bethesda estrena en 2023. Estamos en frente del próximo videojuego de rol de ciencia ficción de los creadores de Skyrim.

Silent Hill 2 Remake

Silent Hill 2 recibirá un remake y será exclusivo para PS5 y PC. Se lanzará en otras consolas posteriormente. Su fecha de estreno está programada para 2023.

Forspoken

El videojuego de Square Enix llegarán tanto a PS5 como a PC. Su lanzamiento está programado para el 24 de enero.

Marvel’s Spider-Man 2

El próximo videojuego de PlayStation e Insomniac es Marvel’s Spider-Man 2 y se estrena de manera exclusiva en la PS5 en algún momento de 2023.

Diablo IV

El esperado Diablo IV de Blizzard está en desarrollo para PlayStation, Xbox y PC. Se lanza el 6 de junio de 2023.

Dead Space Remake

La terrorífica experiencia espacial de Isaac Clarke estará de regreso con un nuevo acabado visual el 27 de enero de 2023.

Lies of P

El videojuego de estilo ‘Soulslike’ le da un giro oscuro al conocido cuento de Pinocho. Verá la luz en 2023 para consolas y PC.

Black Myth Wukong

Estamos en frente de un juego que se basa en el mítico relato chino del siglo XVI Viaje al Oeste. Se estrena en 2023.

One Piece Odyssey

El próximo videojuego de rol basado en la franquicia One Piece está siendo desarrollado por ILCA y publicado por Bandai. Sale al mercado el 12 de enero de 2023 para consolas y PC.

