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Estos son los videojuegos más jugados en Steam al 19 de abril

El ránking semanal de Steam revela los juegos más populares; el top 3 se destaca por reunir a miles de jugadores de todo el mundo: Counter-strike 2, Dota 2 y Pubg: battlegrounds

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Estos son los videojuegos más jugados en Steam al 19 de abril
Estos son los videojuegos más jugados en Steam al 19 de abril

En las últimas horas se conoció un nuevo ordenamiento en el ranking de la plataforma de videojuegos Steam, que muestra cuáles son los títulos que más atraen a los jugadores en todo el planeta al 19 de abril. En esta ocasión, el top 3 lo lideran Counter-strike 2, Dota 2, y Pubg: battlegrounds, destacándose por la cantidad de usuarios que han disfrutado de estos títulos

A continuación, te presentamos los 10 videojuegos más jugados en la última semana, con los detalles sobre la cantidad de jugadores.

Uno por uno: los mejores 10 videojuegos de la plataforma en la última semana

  • Counter-strike 2 - 8.679.401 jugadores
  • Dota 2 - 4.265.434 jugadores
  • Pubg: battlegrounds - 4.108.124 jugadores
  • Apex legends - 1.123.636 jugadores
  • Slay the spire 2 - 1.008.085 jugadores
  • Rust - 970.121 jugadores
  • Crimson desert - 767.623 jugadores
  • Bongo cat - 699.094 jugadores
  • Delta force - 668.923 jugadores
  • Windrose - 637.050 jugadores

Cuál es el videojuego más popular en el mundo hoy

Esta semana, Counter-strike 2 se posiciona en el primer lugar del ranking, con una cifra notable de jugadores, seguido de Dota 2 y Pubg: battlegrounds, que completan el podio del ranking de Steam de los videojuegos más populares en el mundo gaming.

Qué es Steam

Steam es la plataforma de distribución digital más grande del mundo para videojuegos, desarrollada por Valve Corporation. Desde su lanzamiento en 2003, Steam revolucionó la industria de los videojuegos, permitiendo a millones de usuarios comprar, descargar y jugar a una inmensa variedad de títulos.

La plataforma no solo ofrece juegos de todos los géneros imaginables, sino que también cuenta con características como actualizaciones automáticas, comunidades de jugadores, y soporte para mods, lo que enriquece la experiencia del usuario. Además, Steam es conocido por sus ventas y descuentos masivos, que permiten a los jugadores acceder a títulos populares a precios reducidos. Tiene una base de más de 100 millones de usuarios y 30.000 juegos publicados hasta el momento.

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