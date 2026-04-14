Qué hay que responder ante la pregunta más temida en una entrevista laboral, según la IA

Las entrevistas de trabajo traen una oportunidad de crecer en el ámbito profesional y de ocupar un cargo nuevo. Sin embargo, si uno no va preparado para esta instancia, puede que los nervios ganen y uno no pueda mostrar su mayor potencial. Es así que la inteligencia artificial (IA) puede ayudar a cómo presentarse ante los reclutadores y hasta cómo contestar sus preguntas, incluso las más temidas.

Al consultarle a Gemini, esta señaló que la pregunta más temida en las entrevistas de trabajo suele ser: ¿Cuál es tu mayor defecto o debilidad?. “Es la ‘trampa’ clásica porque requiere un equilibrio casi quirúrgico: si dices algo demasiado honesto (como “me cuesta levantarme temprano”), pareces poco profesional; si usas un cliché (como “soy demasiado perfeccionista”), pareces poco auténtico o evasivo", señaló la IA desarrollada por Google. Y agregó que este interrogante es un “clásico de las entrevistas porque no busca realmente conocer tus fallas personales, sino medir tu autoconciencia, tu honestidad y, sobre todo, tu capacidad de superación“.

La pregunta más temida en una entrevista de trabajo es ¿cuál es tu mayor defecto o debilidad? Freepick

En ese sentido, la IA indicó que el mayor problema que puede haber al responder este interrogante es el error de los “falsos defectos”. Muchos candidatos intentan disfrazar una virtud como un defecto. Esto es un error porque los reclutadores lo escuchan a diario y suena poco auténtico. Estas suelen fallar porque no demuestran una reflexión real y sugieren que se está ocultando algo o que la persona no sabe identificar sus áreas de mejora. Se recomienda evitar frases como:

“Soy demasiado perfeccionista”.

“Me involucro demasiado en el trabajo”.

“Soy muy autoexigente”.

Lo mejor es evitar el error de los “falsos defectos”

Entonces, ¿cómo responder a esta pregunta? La mejor fórmula es seguir esta estructura: “Pasado + Presente + Futuro”. La idea es elegir una debilidad real y profesional, pero que no sea crítica para las tareas principales del puesto, y estructurarla así:

El defecto (pasado): identificar algo que te costaba. Debe ser una competencia “blanda” o técnica que sea manejable.

identificar algo que te costaba. Debe ser una competencia “blanda” o técnica que sea manejable. La acción (presente): explicar qué herramientas o métodos se están usando hoy mismo para corregirlo.

explicar qué herramientas o métodos se están usando hoy mismo para corregirlo. El resultado (futuro): mencionar cómo esa mejora ya está dando frutos.

Estos son algunos ejemplos de respuestas, según el perfil:

Defecto real Cómo plantearlo en la entrevista Dificultad para delegar “A veces me costaba soltar tareas porque quería asegurar el resultado, pero ahora confío más en los procesos de equipo y uso herramientas de seguimiento para monitorear sin interferir”. Hablar en público “Me ponía muy nervioso al presentar informes ante audiencias grandes. Me inscribí en un taller de oratoria y ahora busco activamente participar en reuniones para seguir practicando”. Organización/priorización “Al principio intentaba hacer todo a la vez y me dispersaba. Ahora uso metodologías de gestión del tiempo (como la técnica Pomodoro o tableros Kanban) para priorizar lo urgente”. Falta de conocimiento técnico “Mi manejo de [herramienta específica] era básico, pero en los últimos meses completé un curso intensivo y ya lo estoy aplicando para automatizar mis reportes”.

La mejor forma para contestar a la pregunta más temida en las entrevistas de trabajo (Foto: Freepik)

Estos son otros consejos para tomar en cuenta al momento de contestar esta pregunta que ofreció Gemini: