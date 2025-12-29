Estos son los videojuegos más jugados en Steam al 22 de diciembre
El ránking semanal de Steam revela los juegos más populares; el top 3 se destaca por reunir a miles de jugadores de todo el mundo: Counter-strike 2, Dota 2 y Pubg: battlegrounds
- 1 minuto de lectura'
En las últimas horas se conoció un nuevo ordenamiento en el ranking de la plataforma de videojuegos Steam, que muestra cuáles son los títulos que más atraen a los jugadores en todo el planeta al 22 de diciembre. En esta ocasión, el top 3 lo lideran Counter-strike 2, Dota 2, y Pubg: battlegrounds, destacándose por la cantidad de usuarios que han disfrutado de estos títulos
A continuación, te presentamos los 10 videojuegos más jugados en la última semana, con los detalles sobre la cantidad de jugadores.
Uno por uno: los mejores 10 videojuegos de la plataforma en la última semana
- Counter-strike 2 - 1.248.365 jugadores
- Dota 2 - 734.917 jugadores
- Pubg: battlegrounds - 402.432 jugadores
- Arc raiders - 262.971 jugadores
- Bongo cat - 166.141 jugadores
- Rust - 153.384 jugadores
- Path of exile 2 - 135.899 jugadores
- Grand theft auto v legacy - 118.912 jugadores
- Where winds meet - 116.681 jugadores
- Grand theft auto v enhanced - 111.266 jugadores
Cuál es el videojuego más popular en el mundo hoy
Esta semana, Counter-strike 2 se posiciona en el primer lugar del ranking, con una cifra notable de jugadores, seguido de Dota 2 y Pubg: battlegrounds, que completan el podio del ranking de Steam de los videojuegos más populares en el mundo gaming.
Qué es Steam
Steam es la plataforma de distribución digital más grande del mundo para videojuegos, desarrollada por Valve Corporation. Desde su lanzamiento en 2003, Steam revolucionó la industria de los videojuegos, permitiendo a millones de usuarios comprar, descargar y jugar a una inmensa variedad de títulos.
La plataforma no solo ofrece juegos de todos los géneros imaginables, sino que también cuenta con características como actualizaciones automáticas, comunidades de jugadores, y soporte para mods, lo que enriquece la experiencia del usuario. Además, Steam es conocido por sus ventas y descuentos masivos, que permiten a los jugadores acceder a títulos populares a precios reducidos. Tiene una base de más de 100 millones de usuarios y 30.000 juegos publicados hasta el momento.
- 1
No todo son consolas y videojuegos: productos gamers que no son para jugar, pero que se integran en los hogares
- 2
El nuevo Xiaomi 17 Ultra continúa apostando por la fotografía profesional e incorpora una batería de 6800 mAh
- 3
WhatsApp: la lista completa de celulares que se quedarán sin la aplicación en 2026
- 4
¿Guerra en el espacio? Investigan una posible arma rusa que buscaría atacar la red de satélites de Elon Musk