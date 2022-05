Estos tornillos inteligentes te avisan cuando están desajustados

La evolución de la tecnología y las telecomunicaciones, además de la miniaturización de los componentes involucrados, hace que incluir una tecnología en un elemento, por pequeño que sea, tenga sentido. Ejemplo: los tornillos conectados que avisan cuando se están aflojando que diseñaron en Alemania.

El desarrollo viene del Fraunhofer Cluster of Excellence Cognitive Internet Technologies CCIT, y se inscribe dentro de lo que se conoce como IoT, o internet de las cosas: llevar conectividad a elementos de una casa, una fábrica o una ciudad que históricamente no tuvieron una electrónica integrada.

Aquí no se trata de tornillos que pueden encontrarse en un hogar, sino de elementos mucho más grandes, de uso industrial (por ejemplo, en un molino eólico, maquinaria pesada, andamios o una montaña rusa); son tornillos que se usan en situaciones en las que el hecho de que estén levemente desatornillados no es simplemente una molestia (una chapa algo floja) sino una cuestión de vida o muerte.

Los tornillos diseñados por el instituto Fraunhofer (el mismo donde se creó el estándar que hoy conocemos como MP3) tienen una pequeña computadora con una antena de transmisión en la cabeza, y tres sensores en la parte de la rosca; esos sensores trabajan en conjunto con una arandela.

Los tornillos conectados diseñados en el instituto Fraunhofer avisan cuando se aflojan; tienen una computadora en la cabeza del tornillo y sensores que determinan si está bien ajustado o no

Cuando el tornillo se ajusta en su posición entra en contacto con la arandela, y cierra el circuito; si por algún motivo el tornillo se afloja (vibración, por ejemplo) y los tres sensores dejan de estar en contacto pleno con la arandela, la computadora del tornillo envía un alerta. El sistema está pensado para administrar 100.000 tornillos al mismo tiempo.

Esto permite no sólo prevenir una catástrofe; también facilita el monitoreo de estructuras y maquinaria, ya que no es necesario, justamente, destinar personal para chequear que todos los tornillos estén ajustados; ellos mismos avisan cuando no lo están, algo clave si se trata, por ejemplo, de una torre de transmisión en un lugar remoto al que es complejo llegar.

Los diseñadores piensan, además, en un sistema que se autoabastezca de energía, vía luz solar o por sistema termoeléctrico que aproveche la electricidad generada por la diferencia de temperatura entre una punta del tornillo y la otra, algo que ya se usa para un reloj deportivo que no necesita recarga (el Matrix PowerWatch), por ejemplo.

Tornillos que cambian de color

No son los primeros tornillos “inteligentes”, aunque sí los primeros con conectividad inalámbrica; otro diseño, más limitado pero más sencillo, es el de SmartBolts, una compañía estadounidense que creó unos tornillos industriales con una pequeña ventana en la cabeza.

Tras esa ventana, en la cabeza del tornillo, hay un elemento que cambia de color según cuán ajustados están los tornillos; así, de un vistazo se puede saber si el tornillo está cumpliendo su función o si requiere un ajuste adicional. El cambio de color es mecánico; es decir, no depende de una computadora, sensores, baterías o una conexión a internet. La contra, comparado con el de Fraunhofer, es que hay que estar físicamente junto a cada tornillo para comprobar su estado. Pero ya es un avance respecto de los tornillos tradicionales.