Europa investiga a Snapchat por no frenar a pederastas, al acoso sexual y a la venta de productos ilegales

La plataforma de redes sociales Snapchat enfrenta una investigación de la Unión Europea, ya que las autoridades reguladoras advirtieron que, al parecer, no está haciendo lo suficiente para prevenir la captación de menores con fines sexuales y la venta de productos ilegales.

La UE está llevando a cabo la investigación en virtud de la Ley de Servicios Digitales (DSA, por su sigla en inglés), que exige a las grandes plataformas en línea que tomen más medidas para combatir los contenidos ilegales y nocivos, so pena de multas de hasta el 6% de su facturación anual global.

“Desde la captación y la exposición a productos ilegales hasta la configuración de cuentas que socava la seguridad de los menores, Snapchat parece haber pasado por alto que la Ley de Servicios Digitales exige altos estándares de seguridad para todos los usuarios”, afirmó en un comunicado la responsable de tecnología de la UE, Henna Virkkunen.

La estadounidense Kim Osterman dice que su hijo Max murió después de tomar fentanilo que compró de un dealer en Snapchat Thomas Peipert - AP

Snapchat afirmó que revisa y refuerza continuamente sus medidas de seguridad. “Hasta la fecha hemos cooperado plenamente con la Comisión —colaborando de forma proactiva, transparente y de buena fe para cumplir los elevados estándares de seguridad de la DSA— y seguiremos haciéndolo a lo largo de esta investigación”, dijo un portavoz.

La Comisión Europea, encargada de velar por el cumplimiento de la ley, afirmó que sospechaba que Snapchat no cuenta con medidas de seguridad suficientes para evitar que los niños sean contactados por usuarios que buscan explotarlos sexualmente o para actividades delictivas.

Afirmó que las herramientas de moderación de contenidos de la empresa eran ineficaces para impedir la difusión de información que dirigía a los usuarios hacia la venta de productos ilegales, como drogas, o productos sujetos a restricciones de edad, como cigarrillos electrónicos y alcohol.

La Comisión afirmó que se hará cargo de una investigación iniciada por los reguladores neerlandeses el pasado mes de septiembre sobre la venta de cigarrillos electrónicos a menores en Snapchat.

Otras áreas de preocupación para la UE incluyen la herramienta de verificación de edad mediante autodeclaración de Snapchat, que los reguladores consideraron insuficiente, la configuración predeterminada inadecuada de las cuentas y sus mecanismos para permitir a los usuarios denunciar los “patrones oscuros” en su diseño.

Reuters