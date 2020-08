1984 es el número clave en la disputa entre Epic Games, Apple y Google; el desarrollador de Fortnite no quiere pagar el 30% de comisión que le piden estas compañías por las ventas dentro del juego Crédito: Shutterstock

El jueves por la tarde explotó Fortnite, y no por una nueva temporada o un pico de usuarios: Epic Games, la compañía detrás del juego que tiene más de 300 millones de usuarios, desató una guerra contra dos de sus socios principales con una maniobra que claramente estaba preparada, y que tiene a la fecha 1984 como uno de sus ejes.

Qué pasa entre Epic, Apple y Google

Hace tiempo que Epic dice que la comisión del 30 por ciento que cobran las tiendas de las ventas de juegos y elementos dentro del juego (en este caso, los "pavos", la moneda interna de Fortnite) es abusiva. Y fue la razón por la que al principio eligió no estar en la tienda de Google, aprovechando que Android admite descargas de tiendas externas.

Esa comisión alcanza tanto la venta inicial de un juego (si tiene precio) como a las compras de cosas dentro del juego -el modelo se conoce como freemium; jugarlo es gratis, y se paga por objetos premium adicionales-, e incluso a las suscripciones (aunque en ese caso Apple reduce la comisión al 15 por ciento después del primer año).

Epic siempre declaró que aceptaba pagar esa comisión en otras plataformas de videojuegos (PlayStation, Nintendo, Apple) porque no tenía opción. En los últimos años Netflix, Spotify, Tinder y otros servicios pagos han hecho públicas quejas similares. Eventualmente Epic acordó con Google y se sumó a la tienda, pero siempre con quejas.

Qué pasó ayer

Ayer por la tarde, sin embargo, Epic publicó una actualización de su juego para iOS y para Android, donde invitaba a los usuarios a elegir: podían comprar pavos al precio estándar de la tienda de Apple y Google, o comprarlo directo a Epic por un precio menor.

De inmediato Apple quitó el juego de su tienda por infringir las normas internas, y Epic presentó una demanda contra Apple por abuso de poder. La misma movida sucedió, horas más tarde, con Google, que también quitó la aplicación de su tienda, y también fue demandada por Epic Games, aunque en Android se puede instalar sin problemas, desde el sitio de Epic (de hecho, Google dijo explícitamente que no tenía problema con esa solución, pero que si estaba en su tienda sí o sí tenía que pagar una comisión).

Todo estaba calculado

Epic sabía que Apple tomaría esa decisión; no son pocos los que afirman que hizo exactamente lo que quería el desarrollador de Fortnite. La prueba es que además de la demanda, Epic publicó un video animado (es decir, que llevó tiempo de preparación) en el que llama a romper con el monopolio de Apple en las tiendas disponibles para iOS. El video muestra como fecha el 13 de agosto, es decir, ayer. Incluso llamó a sus seguidores a usar el hashtag #FreeFortnite en redes sociales. No había nada librado al azar.

El video es una referencia directa al aviso del 22 de enero de 1984 en el que Apple presentó la Macintosh como una alternativa al monopolio que la PC de IBM tenía entonces en la computación personal.

El aviso de 1984 fue dirigido por Ridley Scott, y la fecha alude, a su vez, a la novela homónima de George Orwell, que en 1948 imaginó un futuro distópico donde un estado totalitario regula la vida y la verdad que conocen sus habitantes.

Epic afirma que Apple hace abuso de poder; Apple dirá que la comisión que exige es lógica; en el medio se mezcla el Congreso estadounidense, que está analizando acusaciones de prácticas monopólicas de Google, Apple, Facebook y Amazon. No ayuda a la posición de Apple haber confirmado, hace unos días, que no permitirá xCloud ni Stadia (las plataformas de videojuegos multiplataforma de Microsoft y de Google), aunque en este caso afirma que es porque no puede verificar la calidad de los videojuegos que ofrecerán esas plataformas. También se supo, en abril, que Amazon tiene un trato "preferencial" con Apple que la exime de esa comisión del 30 por ciento; es probable que Epic quiere lograr un acuerdo parecido, pero para Apple sentaría un mal precedente: todas las demás compañías buscarían acuerdos similares.

Ahora todo pasa al terreno legal; la pelea (larga) será entre compañías inmensas de fortunas casi inagotables; los que más ganarán, probablemente, serán los abogados.