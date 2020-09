Galaxy Note20 Ultra: probando el smartphone gigante de Samsung

El Galaxy Note20 Ultra corre Android 10 y tiene una batería de 4500 mAh Crédito: Samsung

Samsung puso en venta en la Argentina por estos días los Galaxy Note20 y Note20 Ultra, sus smartphones más avanzados, un logro notable para la oficina local, teniendo en cuenta que debutaron a nivel internacional en agosto último.

Los equipos tienen precios que van de 104.999 a 134.999 pesos en su preventa en nuestro país (e incluyen 18 cuotas, auriculares y descuentos para relojes inteligentes). Estuve probando brevemente el Note20 Ultra, y aquí van unas impresiones sobre este modelo, y sobre el Note20 a secas.

Lo primero: no hay demasiadas razones para comprar un Note20 Ultra respecto del Galaxy S20 Ultra si no nos interesa el lápiz para escribir en pantalla: el resto de las funciones y componentes son muy parecidos. Ganamos el lápiz, más almacenamiento y un mejor diseño, resignamos autonomía con una batería más pequeña. A la vez, si no se usa el lápiz no molesta, y no es tanta batería la que se pierde.

Los tres colores del Galaxy Note20 Ultra Crédito: Samsung

El Note20 Ultra es bellísimo. Es un bloque, es enorme, pero el diseño de bordes laterales redondeados y vértices que hacen que el lado superior y el inferior sean rectos funciona muy bien, al igual que en el Note10. Más allá de que por su tamaño no es compatible con algunos bolsillos, una vez que nos acostumbramos a sus dimensiones no se siente tan grande en la mano, aunque eso dependerá de cada uno. Es difícil en tiempos de pandemia, pero su tamaño extremo hacen recomendable probar su tamaño en la mano (o encontrar un sucedáneo de 164,8 x 77,2 x 8,1 mm). Está disponible en negro, blanco o bronce (el Note20 más pequeño aprovecha su cubierta de plástico para ofrecer gris, bronce y verde como colores).

Se ve muy bien, a diferencia del bloque de la cámara, que como en los Galaxy S20, es voluminoso y está descentrado, lo que obliga a usar una funda para que quede balanceado al apoyarlo en la mesa. En cualquier caso, no es un teléfono discreto: parte de su función está en llamar la atención, y lo logra.

El Galaxy Note20 Ultra tiene una pantalla de 6,9 pulgadas con una tasa de refresco variable que llega a 120 Hz Crédito: Samsung

Lo previsible del Note20 Ultra

El precio es abultado, sin duda. No es el único de la compañía: el Galaxy S20 Ultra (que es como su primo cercano) tiene un precio local de 143.000 pesos. Ambos rondan los 1300 dólares en el exterior.

Ambos comparten, también, la gigantesca pantalla de 6,9 pulgadas (3088 x 1440 pixeles, en el Note20 Ultra), de calidad superlativa y tasa de refresco variable a 120 Hz (para ver más fluidos los movimientos en pantalla, desde algo tan pedestre como el avance de imágenes en Instagram a videojuegos y películas), y el procesador Exynos 990. El Note20 Ultra tiene 12 GB de RAM, y el Note20 viene 8 GB. Ambos suman 256 GB de almacenamiento expandible (contra los 128 GB de los Galaxy S20) y un rendimiento excelente; más allá de que no llevan un chip Snapdragon 865 (como en la versión que se vende en EE.UU., que logra una mejor performance), todo en Android 10 funciona de mil maravillas.

En el Note20 Ultra la autonomía se resiente: para dejar espacio al lápiz, que como en modelos anteriores se guarda en el interior del equipo, la batería baja de los 5000 mAh del S20 Ultra a los 4500 mAh del Note20 Ultra. Sigue siendo un montón, pero obliga, aún más, a pensar los Note en términos de balance: gano el lápiz, pierdo tiempo lejos del enchufe. No mucho (sigue siendo un equipo con una batería que dura toda una jornada), pero es un dato. Admite carga rápida, inalámbrica bidireccional, y carga al lápiz cuando está almacenado en su interior.

El bloque de cámaras, con el sensor principal de 108 megapixeles, el gran angular y el teleobjetivo de 5 aumentos

La cámara

El Note20 Ultra tiene un combo de cámaras traseras que incluye una cámara central de 108 megapixeles (con pixel binning, aprovecha el sobremuestreo pero entrega fotos de tamaño normal), un gran angular de 12 MP y un zoom óptico tipo periscopio de 12 MP para lograr 5 aumentos ópticos. Puede grabar en 8K, ideal para quienes agreguen una tarjeta de memoria y quieran atesorar en la máxima resolución posible algún evento familiar. También se pueden tomar fotos de 108 megapixeles directo (12.000 x 9000 pixeles) pero no hay motivo para hacerlo en un uso normal.

Sobre las cámaras: la previsión es que deberían ser buenísimas por el precio del teléfono, y el Note20 Ultra no defrauda. El zoom óptico 5x es genial. No es la única compañía que lo ofrece, y al forzar el híbrido (ir a más aumentos) la imagen se va deteriorando, lo que es comprensible. El sensor principal es ultra veloz, tanto para hacer foco como para capturar las imágenes, y es genial en tomas con poca luz, y para jugar con el fondo fuera de foco, en fotos y videos.

Como siempre, hay gustos para las cámaras: Samsung prefiere la saturación de colores, y a veces exagera con la posproducción de las fotos. Pero todos los modos entregan imágenes de excelente calidad, al igual que los videos, donde la compañía aprovecha la estabilización óptica y la muy alta resolución del sensor para combinarlos y ofrecer videos super estables, sin importar el tipo de movimientos que hagamos.

La cámara frontal de 10 megapixeles, con autofoco y modo nocturno, también funciona muy bien.

El lápiz permite dibujar en pantalla y el teléfono reconoce los trazos manuscritos, en el momento o más tarde Crédito: Samsung

Lo que hace único al Note20

Lo que diferencia al Note20 y Note20 Ultra del Galaxy S20+ y Galaxy 20 Ultra es, claro, el lápiz para escribir en pantalla. El Note20 Ultra gana también en el aspecto: en términos de diseño, es más bonito que el S20 Ultra; la diferencia de resolución en el teleobjetivo de la cámara principal, en cambio, puede ignorarse sin más.

El S-pen le quita batería a ambos Note20 (500 mAh al Ultra o 200 mAh a su hermano menor), pero le agrega un aditamento que permite escribir en pantalla a mano alzada, aún si la pantalla está bloqueada; escribir con nuestra letra manuscrita y que lo transforme en texto (en el momento o más tarde); hacer dibujos de todo tipo (con detección de presión para hacer más realistas los trazos), o jugar al mago con una suerte de varita mágica que permite, vía Bluetooth, interactuar con el equipo, y usarlo para tomar una foto, ir y venir en una presentación, etcétera.

El sistema es muy bueno reconociendo texto manuscrito, pero es no infalible

Lejos, lo mejor es el reconocimiento de trazos manuscritos (incluso garabatos cercanos a la letra de médico) y su transformación en texto que luego puede exportarse en cualquier formato normal. Todavía hay algo en anotar las cosas con nuestra letra que el teclado no puede suplir, y este es el dispositivo ideal para esas personas.

El lápiz funciona muy bien, aunque respecto de versiones anteriores lo único que puede decirse es que la batería dura más, y ahora el tiempo de respuesta bajó a 9 ms (el tiempo que tarda en aparecer nuestro trazo en el vidrio representado en pixeles de la pantalla), lo que hace a un uso más natural, aunque hay que esforzarse para notar la diferencia respecto de modelos anteriores, que ya andaban en 20 ms. Samsung no es la única en lograr estos 9 ms. Como sea, es bienvenida cualquier mejora para esta función tan particular, sobre todo porque es la que le da sentido al equipo.

Un buen balance, pero no es una revolución

Así, lo bueno del Galaxy Note20 Ultra es que es un telefonazo; es lo mejor que puede ofrecer Samsung, y está comodísimo entre lo mejor del mercado para 2020. A la vez, y más allá de si invertir ese dinero en un smartphone es razonable, sólo tiene sentido comprarlo antes que un Galaxy S20 Ultra por el lápiz; la cámara no ofrece una diferencia notoria, el procesador es el mismo y tiene un poquito menos de batería. Igual suerte corre el Galaxy Note20 a secas, que resigna una pantalla a 120 Hz (que sí tiene el Galaxy S20+) y cambia la cubierta trasera por plástico, algo no necesariamente negativo.

Hay dos lecturas que pueden hacerse: una, que nadie debería comprar un Note20/20 Ultra si no le interesa el lápiz para escribir en pantalla; un Galaxy S20+ S20 Ultra ofrecen un poquito más de batería, y mejor pantalla en el caso del S20+ vs el Note20. Dos, a la inversa, que el lápiz sigue teniendo un potencial que vale la pena explorar; que lo que se resigna (algo de batería) se compensa con el doble de almacenamiento (256 GB) y con una función, la de garabatear en pantalla, que no se interpone frente al usuario si resulta que no se usa.

Al momento de escribir estas líneas existe otra ventaja: el Note20 Ultra tiene un precio local de 135.000 pesos; el Note20, de 105.000 pesos. Mientras, la tienda de Samsung ofrece el Galaxy S20 Ultra a 143.000 pesos, y el S20+ a 115.000 pesos. Samsung agrega un par de elementos en la promoción inicial de venta (un año de Microsoft 365 Personal, auriculares inalámbricos y la opción de mejorarlos o agregar un reloj inteligente por algo más de dinero) que hacen más atractiva la propuesta.