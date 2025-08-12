Gemini, la IA de Google, ahora puede crear cuentos infantiles animados y narrados a partir de una foto o una descripción

Google ha añadido una función a la aplicación de su asistente Gemini para crear cuentos animados y personalizados, que se podrán generar a partir de fotos o archivos propios y contarán con narración leída en voz alta.

La compañía tecnológica ha lanzado una herramienta dedicada para los más jóvenes en la aplicación de su asistente de inteligencia artificial (IA), con la que se podrá crear una historia ilustrada con sólo describirla.

En concreto, se trata de la función de Storybook (libro de cuentos, en inglés), que permite a los usuarios “dar vida a sus ideas” en la aplicación de Gemini, ya que es capaz de generar un libro de hasta diez páginas con ilustraciones y audios personalizados, tal y como ha anunciado Google en un comunicado.

Cómo usar la IA Gemini para crear el cuento animado

Para ello, los usuarios solo tendrán que describir cualquier historia, y podrán pedirle a Gemini que se inspire en sus propias fotos o archivos, así como elegir entre distintos estilos artísticos, como cómics o animaciones con plastilina.

Un cuento animado hecho con la IA Gemini - Olivia Moore

De esta manera, los padres se podrán servir de Storybook para ayudar a sus hijos a comprender un tema complejo, como ha señalado Google, o bien convertir recuerdos en historias animadas, entre otras posibilidades.

La función ya está disponible en la aplicación de Gemini para todos los usuarios, tanto en computadoras como en dispositivos móviles, en los idiomas en los que esté disponible Gemini.

Aprendizaje guiado, el tutor personal para los estudiantes

Google ha actualizado Gemini para que actúe como “un compañero personal de aprendizaje”, una nueva herramienta que guiará paso a paso a los usuarios para mejorar la comprensión de los temas.

El gigante tecnológico ha aprovechado la integración en Gemini de LearnLM, el conjunto de modelos y funciones desarrollados para ayudar a los usuarios en su aprendizaje para ampliar sus capacidades.

Con ello, ha introducido lo que ha llamado Aprendizaje guiado, una nueva función que acompaña a los usuarios en su proceso de aprendizaje, como un tutor o “compañero personal de aprendizaje”, que prioriza el desarrollo de las preguntas para ayudar a “desarrollar una comprensión profunda” sobre un tema.

Esto significa que cuando los usuarios plantean una duda a Gemini, con el aprendizaje guiado no reciben solo una respuesta con la solución, sino que el chatbot ofrece un desarrollo del problema paso a paso, con las explicaciones necesarias.

Estas respuestas no se limitan a texto, sino que con las capacidades multimodales de Gemini pueden incluir imágenes, diagramas, vídeos y cuestionarios interactivos, como explica Google en su blog.

Según la compañía, Aprendizaje guiado crea “un espacio conversacional y sin prejuicios donde todos puedan explorar temas de forma amena y a su propio ritmo, poniendo el poder de una gran experiencia de aprendizaje en sus manos”.