Gemini puede esperar: el Asistente de Google clásico seguirá disponible en 2026 en móviles

Google ha detallado que está ajustando el cronograma para la transición de su Asistente de Google a Gemini, que estará disponible para los usuarios de dispositivos móviles hasta 2026, en lugar de finalizar en 2025, como estaba previsto.

El gigante tecnológico comenzó el proceso de cambio del Asistente de Google a su servicio impulsado por inteligencia artificial (IA) Gemini en dispositivos móviles en marzo de este año, con el objetivo de ampliarse posteriormente a tabletas y coches con Android Auto. En ese momento, la compañía ya adelantó que el asistente de Google clásico dejaría de estar disponible para la mayoría de los smartphones a finales de este año 2025.

Sin embargo, Google ha detallado ahora que continuarán trabajando para actualizar a los usuarios del Asistente a Gemini durante el próximo año 2026, en un cambio de su cronograma anunciado previamente.

Así lo ha detallado la tecnológica en un comunicado en su página de soporte, donde ha explicado que se trata de un cambio con el que pretenden “garantizar una transición fluida” a la experiencia del asistente impulsado por IA y que compartirán más detalles sobre sus planes “en los próximos meses”.

Se ha de tener en cuenta que, durante el pasado mes de noviembre, Google ya indicó que la transición del Asistente de Google a Gemini finalizaría en marzo del próximo año 2026. Sin embargo, esta información solo se publicó en la página de soporte de Android Auto, por lo que la compañía hizo referencia exclusiva a este servicio para automóviles.

A punto de cumplir 10 años

Cabe destacar que el Asistente de Google se lanzó en 2016 con capacidades como procesamiento de lenguaje natural y tecnología de reconocimiento de voz, dos características que permitieron a los usuarios “obtener ayuda de Google de forma más natural”.

Casi una década después, la irrupción de la IA generativa, ha empujado a Google a modificar su servicio y rediseñar su asistente para convertirlo en el “más útil del mundo”. Esto se debe a que Gemini comprenderá los mismos comandos que el Asistente de Google y permitirá a los usuarios hablar con más naturalidad.

Por tanto, cuando se cese el Asistente de Google en 2026, dejará de estar disponible para los usuarios de Android, para dar paso a una experiencia basada en IA.