El Asistente de Google se va de tu casa: le deja su rol a Gemini en los parlantes conectados

Google ha presentado oficialmente Gemini for Home, la experiencia que reemplaza al Asistente de Google en los dispositivos para el hogar, como son las pantallas, altavoces, cámaras y timbres inteligentes, para agregar capacidades más conversacionales, una mejor comprensión y nuevas facilidades para la realización de tareas del hogar, de la mano de una nueva aplicación Google Home.

La tecnológica ha subrayado cómo, durante años, la interacción de los usuarios con los dispositivos del hogar ha estado basada en el uso de comandos “rígidos y específicos”. Sin embargo, pretende cambiar esta “relación transaccional” para convertirla en conversaciones verdaderamente naturales que ofrezcan resultados más útiles y sencillos.

Para ello, Google ha comenzado la introducción de su asistente Gemini en el hogar, que salta de los smartphones a los altavoces y pantallas inteligentes, además de aportar un nuevo nivel de inteligencia a las cámaras y renovar la aplicación de Google Home.

Charlas más inteligentes con diez opciones de voces

Parte de esta integración se basa en la posibilidad de tener conversaciones naturales con el asistente de Inteligencia Artificial (IA), con una selección de diez nuevas voces más naturales, que incluyen entonación y ritmo realistas.

A esta naturalidad conversacional, se une a la capacidad de Gemini de acceder y utilizar información en tiempo real, para ofrecer respuestas contextuales y oportunas. Como resultado, Gemini puede mantener el contexto conversacional y participar en una charla continua sin que el usuario tenga que repetirse, admitiendo preguntas de seguimiento.

Por ejemplo, si los usuarios están haciendo una consulta sobre un problema relacionado con el funcionamiento de su lavavajillas, podrá realizar una pregunta relacionada con ese tema momentos más tarde y Gemini entenderá que se sigue hablando del lavavajillas, sin necesidad de empezar de cero la conversación.

Como ha matizado Google, este salto en la capacidad de comprensión, no solo responde mejor a las solicitudes de los usuarios, sino que trata de “hacer más simples e intuitivas las tareas cotidianas”.

Uno de los nuevos parlantes de Google compatibles con Gemini

Transformar la búsqueda y coordinación del hogar

Siguiendo esta línea, Gemini en el hogar también “transforma las búsquedas rígidas en conversaciones fluidas”, porque entiende el contexto humano, aunque los usuarios hagan una búsqueda con información escasa.

Es decir, a la hora de hacer una pregunta, se podrá describir lo que se tiene en mente para recordar el nombre de una canción, un artista o un lugar, según ha ejemplificado Google.

Por otra parte, Gemini for Home hace que el asistente pase a ser un compañero proactivo, al interpretar la intención de las solicitudes de los usuarios sobre calendarios, listas, temporizadores y recordatorios.

Ahora, el asistente podrá ejecutar acciones de forma autónoma como añadir directamente los ingredientes necesarios para una receta concreta a la lista de la compra, además de razonar la solicitud preguntando automáticamente por restricciones alimentarias a tener en cuenta o las raciones de cantidad que se desean cocinar.

Además de todo ello, Google ha detallado que también incluye mejoras para controlar dispositivos del hogar inteligente de forma más fluida. De esta forma, ya puede manejar solicitudes complejas como pedir que apague todas las luces del hogar excepto las de una sala concreta.

Gemini Live en Google for Home

Los usuarios también podrán acudir al nuevo asistente de Google para tener conversaciones naturales sobre cualquier tema, pausando, interrumpiendo o continuando la conversación como se haría con cualquier persona, de la mano de Gemini Live.

En este sentido, los usuarios podrán hablar con Gemini Live para que les dé ideas sobre recetas que se puedan cocinar con ciertos ingredientes o les ayude a planear un evento como compañero creativo. De este modo, el asistente ofrecerá sugerencias de forma proactiva en base a las necesidades de los usuarios, con una conversación fluida.

Google también ha indicado que, con Ask Home, los usuarios podrán disponer de información útil sobre el hogar como cuánto tiempo han estado encendidas las luces o el aire acondicionado. Además de que podrán crear automatizaciones en el uso de dispositivos con solo describirlas.

La nueva app de Google Home que llega con Gemini

Nueva aplicación de Google Home

Ante esta nueva experiencia de Gemini for Home, Google ha matizado que se requiere una aplicación “a la altura”, por lo que han reconstruido la aplicación de Google Home para hacerla “más rápida, más confiable y más completa”, en base a las necesidades de los usuarios.

Así, Google asegura que la nueva aplicación carga “significativamente más rápido”, llegando a alcanzar un 70 por ciento más de velocidad en algunos dispositivos Android. Igualmente, la compañía también ha matizado que han trabajado para eliminar todos los errores, reduciendo los bloqueos de la app en casi un 80 por ciento, en comparación con unos meses atrás, al tiempo que han mejorado el consumo de batería.

Además de estas mejoras, la app ha sido rediseñada para adaptarse a Gemini ofreciendo un diseño más intuitivo. Con ello, la pestaña de inicio ‘Home’, está pensada para ofrecer una vista general de todos los dispositivos y actuar como punto de acceso para todo el hogar.

Igualmente, la pestaña de actividad ahora es el historial “único y oficial” de todo lo que sucede en el hogar, donde se mostrarán las notificaciones de todos los dispositivos conectados, tanto de Google como de terceros. En esta pestaña, los usuarios podrán acceder a la función ‘Home Brief’ y disponer de un resumen rápido de lo ocurrido en el hogar durante el día.

Por otra parte, Google ha incluido un nuevo carrusel en la pestaña de automatizaciones para mostrar las tareas que están por ejecutarse en el hogar. Además, se ha reconstruido el editor como “una experiencia rápida y nativa” tanto en iOS como en Android, de manera que los usuarios pueden crear automatizaciones de una sola vez o usar nuevos activadores condicionales.

La nueva aplicación de Google Home también incluye el servicio Ask Home, que ahora es accesible de forma persistente desde la parte superior de la pantalla a medida que los usuarios se desplazan por la ‘app’. Con ello, los usuarios pueden comenzar a escribir “luces” o “sala” y aparecerán los dispositivos y automatizaciones relacionados.

Junto a todo ello, esta nueva app también integra lo mejor de la aplicación Nest, de manera unificada. Así, Google ha incorporado soporte para sus dispositivos y funciones Nest principales, incluyendo todos los modelos de Nest Thermostat desde 2015, alertas de emergencia por humo y monóxido de carbono de Nest Protect, y la gestión de contraseñas para la cerradura Nest x Yale.

Cuándo estará disponible Gemini for Home, y que es la versión Premium

Gemini for Home se ha comenzado a desplegar para todos los altavoces, pantallas, cámaras y timbres de los últimos diez años de Google, junto con la nueva aplicación Google Home. Asimismo, se ha puesto a disposición de los usuarios con un programa de acceso anticipado para probar las novedades.

No obstante, las funciones más avanzadas, como Gemini Live, Notificaciones con IA, Home Brief y Ask Home estarán disponibles con una nueva suscripción a Google Home Premium, que se ha lanzado por 10 dólares al mes, aunque también se incluyen en los planes Google AI Pro y Ultra.