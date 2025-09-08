Google aclara qué cosas incluye la versión gratis y qué la opción paga de Gemini

Google ha concretado las condiciones de uso de su asistente Gemini en cada suscripción de Google AI, y ha aclarado que las cuentas gratuitas pueden hacer hasta cinco consultas diarias al modelo Gemini 2.5 Pro, diseñado para tareas de alto nivel que requieren un razonamiento profundo y una comprensión compleja.

El gigante tecnológico ha publicado un desglose completo de los límites de uso de Gemini para cada suscripción de Google AI, como es el caso de las cuentas gratuitas y los planes de Google AI Pro y Google AI Ultra, algo que no estaba claro hasta la fecha.

Cuántas peticiones al día admite Gemini

De esta manera, las cuentas gratuitas de Gemini disponen de hasta cinco peticiones al día en el modelo más avanzado de la compañía, Gemini 2.5 Pro, mientras que los suscriptores de Gemini AI Pro pueden realizar hasta cien consultas diarias, y los de Google AI Ultra hasta 500, según ha detallado una publicación de Google en su página web.

En cambio, todos los planes tienen un acceso general a Google 2.5 Flash, el modelo de lenguaje de Google que está diseñado para ser más rápido y más eficiente en tareas que requieren una respuesta instantánea.

Qué incluye cada membresía de Gemini en función del pago mensual

Resúmenes de audio y DeepMind

En cuanto a los resúmenes de audio, las tres modalidades de acceso a Gemini que ofrece Google disponen de hasta veinte peticiones al día, mientras que a Deep Think, la función o modelo experimental de IA desarrollado por Google DeepMind para Gemini para explorar diversas ideas y razonamientos a la vez antes de responder, solo tienen acceso los suscriptores de Google AI Ultra, con hasta diez peticiones al día con una ventana de contexto de 192.000 tokens.

La ventana de contexto hace referencia a la capacidad lectora del modelo, y determina cuánto contenido puede comprender al mismo tiempo, por lo que es una característica que también presenta diferencias según el plan: en las cuentas gratuitas los modelos soportan hasta 32.000 tokens, mientras que AI Pro y AI Ultra llegan al millón de tokens (1.500 páginas o 30.000 líneas de código).

Cuántas fotos y videos se pueden generar o editar con Gemini AI

En lo referido a la generación y edición de imágenes, las cuentas gratuitas cuentan con hasta cien imágenes al día, mientras que los usuarios con planes de Google AI Pro y Google AI Ultra disponen de hasta mil imágenes al día.

Por su parte, las cuentas que no tengan contratado ningún plan no pueden generar videos, mientras que los usuarios de Google AI Pro tienen la posibilidad de generar hasta tres videos diarios con la versión preliminar de Veo 3 Fast, y hasta cinco los suscritos a Google AI Ultra.

Con la función de investigación a fondo, los usuarios gratuitos pueden solicitar hasta cinco informes al mes con el modelo Gemini 2.5 Flash, mientras que los planes de AI Pro y AI Ultra ofrecen hasta 20 informes y 200 informes diarios, respectivamente, con Gemini 2.5 Pro.

Asimismo, los suscriptores a los planes de Gemini AI Pro y Gemini AI Ultra tienen un acceso prioritario a algunas funciones nuevas que introduzca Google.