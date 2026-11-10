Qué dijo el Papa León XIV sobre la inteligencia artificial en su paso por la Argentina

En el marco de su visita apostólica a la Argentina del 8 al 11 de noviembre, el Papa León XIV situó a la inteligencia artificial en el centro del debate ético, económico y político del país. El lunes, ante un auditorio colmado por empresarios, sindicalistas y académicos en la Universidad Católica Argentina (UCA), así como a través de sus canales oficiales, el pontífice lanzó advertencias directas sobre los peligros de una automatización sin control y el riesgo de supeditar el trabajo humano a la lógica algorítmica.

Los desafíos de la #InteligenciaArtificial y de la automatización desregulada pueden poner en riesgo tantos puestos de trabajo y convertirse en una verdadera amenaza para el adecuado desarrollo humano integral. La técnica debe estar siempre supeditada a la ética; el algoritmo no… — Papa León XIV (@Pontifex_es) November 9, 2026

Ética algorítmica y la defensa del trabajo

Durante el Encuentro con el mundo del trabajo en la UCA, León XIV fue categórico al analizar la automatización laboral:

“Los desafíos de la inteligencia artificial y de la automatización desregulada pueden poner en riesgo tantos puestos de trabajo y convertirse en una verdadera amenaza para el adecuado desarrollo humano integral”.

El Santo Padre remarcó que “la técnica debe estar siempre supeditada a la ética”, advirtiendo que “el algoritmo no puede sustituir el discernimiento humano, ni el valor intrínseco de la presencialidad y el esfuerzo del trabajador”. En sintonía con la doctrina social de la Iglesia, reiteró su premisa fundamental: “La economía debe estar al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía”, enfatizando que la falta de empleo vulnera directamente la dignidad humana y no solo el ingreso económico.

“Entidades sin rostro”

Uno de los ejes más incisivos de su mensaje —anticipado en sus intervenciones del Vaticano y volcado en su encíclica Magnifica humanitas— fue el rechazo tajante a otorgar personalidad jurídica o derechos legales a los sistemas de IA.

“Las máquinas son instrumentos, no personas”, sentenció el pontífice.

Para León XIV, atribuir estatus legal a la tecnología “corre el riesgo de oscurecer la responsabilidad humana y de dejar que quienes sufren un perjuicio se enfrenten a una entidad sin rostro”. Este planteo marca un directo contrapunto con la postura del gobierno de Javier Milei, quien promueve la desregulación preventiva afirmando que “frente a la inteligencia artificial no vamos a regular”, mientras impulsa iniciativas legales para crear sociedades automatizadas operadas por agentes de IA.

Regulación internacional y bien común

Finalmente, el Papa instó a la comunidad internacional a traducir los principios éticos en reglas compartidas y organismos de supervisión independientes. Reiteró que “el futuro de la inteligencia artificial no está predeterminado”, sino que depende de las decisiones del ser humano.

Asimismo, hizo un llamado urgente a desarmar la IA y prohibir las armas autónomas letales en los foros globales de Ginebra, concluyendo que las tecnologías inteligentes “nunca deben convertirse en un fin en sí mismas, ni servir únicamente a los intereses de unos pocos privilegiados”.

En su alocución, León XIV afirmó: “los desafíos de la inteligencia artificial y de la automatización desregulada pueden poner en riesgo tanto puestos de trabajo y convertirse en una verdadera amenaza para el adecuado desarrollo humano integral. La técnica debe estar siempre supeditada a la ética. El algoritmo no puede sustituir el discernimiento humano ni el valor intrínseco de la presencialidad y el esfuerzo del trabajador. Los poderes públicos deben velar para que esto no suceda. Antes bien, al contrario, el acceso al trabajo para todos debe seguir siendo un objetivo prioritario de las políticas públicas y de los procesos económicos para evaluar la calidad humana de un modelo de desarrollo. Es insustituible el compromiso de las autoridades públicas en la promoción de políticas estables que favorezcan el pleno empleo y la inclusión social bajo un marco ético donde la economía, el mercado y el Estado operen subsidiariamente en la redistribución justa de las oportunidades. Dios nos llama a todos a estar atentos a las necesidades de quienes nos rodean, sirviendo a los demás desde nuestro trabajo. Reconocer el rostro del sufriente en las periferias urbanas y rurales es la clave del amor político que propone.”