Google Drive puede detectar ransomware y recuperar archivos con mejoras de IA

Google ha lanzado oficialmente las funciones de seguridad de detección de ransomware y la recuperación de archivos en su servicio de Google Drive para escritorio, de cara a minimizar el impacto de los ataques de malware en las computadorsa personales para las organizaciones, con mejoras de inteligencia artificial (IA).

Estas funciones, pensadas para la versión de escritorio de Google Drive, fueron anunciadas inicialmente en septiembre de 2025, cuando se lanzaron en versión beta como “una capa de defensa completamente nueva” con protecciones impulsadas por IA que buscan evitar que un ataque de ransomware sea efectivo.

Concretamente, esta protección utiliza un modelo de IA entrenado “con millones de muestras reales de ransomware para buscar señales de que un archivo ha sido modificado maliciosamente”. En caso de identificar estas señales, indicando un potencial ataque, detiene la sincronización entre la computadora y la nube de los archivos afectados, y envía una alerta a los usuarios con información para restaurarlos.

Ahora, la tecnológica ha lanzado oficialmente la detección de ransomware y la restauración de archivos en Google Drive, que ya están disponibles con mejoras que permiten detectar “aún más tipos de cifrado de ransomware” y hacerlo de forma más veloz.

Esto se debe a que, como ha compartido Google en un comunicado en Google Workspace, su último modelo de IA utilizado para la detección es capaz de identificar 14 veces más infecciones que en la versión beta, ofreciendo una protección “aún más completa”.

En concreto, la detección de ransomware hace que la sincronización de archivos se pause al identificar un ataque. Tras ello, aparecerá una notificación explicativa en el equipo del usuario y otra alerta en el centro de seguridad de los administradores en caso de que pertenezca a una organización. También se envían correos electrónicos a ambas partes para informar de la detección.

Igualmente, estas funciones de seguridad permiten seleccionar y restaurar varios archivos, dejándolos igual que antes de que el ransomware infectara el equipo y los volviese inaccesibles. Esta opción de restauración devuelve los archivos a una versión anterior en Drive, ahorrando tiempo y dinero, por ejemplo, sin necesidad de pagar un rescate.

Tanto la detección de ransomware como la restauración de archivos de Drive estarán activadas de forma predeterminada para los usuarios en una organización. Asimismo, se pueden activar o desactivar en la consola de administración; no obstante, será necesario disponer de la última versión de Drive para escritorio (114 o posterior) instalada.

Así, estas funciones de seguridad ya se han lanzado para todos los clientes de Google Workspace, suscriptores de Workspace Individual y usuarios con cuentas personales de Google.