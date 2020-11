Google Fotos es el servicio de almacenamiento de fotos y videos de la compañía; dejará de ofrecer capacidad ilimitada en junio de 2021

Google Fotos es el servicio de imágenes de Google, y uno de sus grandes argumentos de venta está en ofrecer almacenamiento ilimitado, es decir, la posibilidad de guardar todas las fotos y videos que una persona necesite, siempre y cuando elija la opción "Alta calidad" al cargar las imágenes, y no "Calidad original".

En "Alta calidad" Google comprime apenas las fotos (la diferencia es imperceptible) y le baja la resolución a los videos en 4K, el único precio que había que pagar hasta ahora para poder almacenar todo.

15 GB gratis desde junio de 2021

Esto es así desde el lanzamiento del servicio, en 2015, pero cambiará el 1ro de junio de 2021, cuando Google deje de ofrecer el almacenamiento gratis. A partir de esa fecha, las fotos y videos afectarán a los 15 GB de almacenamiento gratis que Google ofrece para cada usuario para que guarde archivos de los diferentes servicios que ofrece, según anunció la compañía.

Este cambio afectará a las imágenes que se carguen a partir de esa fecha; todo lo que los usuarios suban hasta mitad de 2021 seguirá siendo parte del "almacenamiento ilimitado" que la compañía viene ofreciendo hasta ahora.

Google dice que se suben 28.000 millones de fotos por día a Fotos, y que ya almacena 2 billones de imágenes; pero que muchas de esas fotos son secuencias de imágenes idénticas, por lo que para mediados del año próximo espera tener lista una herramienta que ayudará a identificar esas fotos repetidas y a borrarlas para recuperar espacio de almacenamiento.

Según Google, la mayoría de los usuarios no llegará al tope de esos 15 GB antes de los 3 años; siempre tiene la opción de pagar por Google One (para tener 100 GB adicionales por 2 dólares mensuales. compitiendo con OneDrive de Microsoft y iCloud de Apple y otros servicios similares). Los usuarios de teléfonos Pixel, que fabrica Google, no se verán afectados por este cambio.

Hay que tener en cuenta que esos 15 GB de almacenamiento gratis que ofrece Google son compartidos con otros servicios, como Drive y Gmail.