Google Meet añade la cancelación de ruido a la videollamadas de Android e iOS

Google Meet ya tenía cancelación de ruido de fondo para la versión de escritorio, y ahora llega a las versiones móviles

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 29 de septiembre de 2020 • 08:23

El servicio de videollamadas Google Meet ha incorporado la función de cancelación de ruido, que permite eliminar el ruido de fondo durante una videollamada, a su versión para móviles con sistemas operativos Android e iOS.

Esta característica, que ya estaba presente en las videollamadas de Google Meet desde la versión de escritorio, elimina ruidos de fondo de manera inteligente a la vez que mantiene la voz del usuario, como ha informado Google en un comunicado.

La cancelación de ruido ha comenzado a difundirse este lunes en Meet para Android e iOS, y llegará de forma gradual durante los próximos tres días para los usuarios profesionales y educativos -G Suite Enterprise y G Suite Enterprise for Education-.

No obstante, la función no estará disponible para quienes dispongan del plan básico gratuito, los usuarios de empresas pequeñas de G Suite Business y los de cuentas de organizaciones no lucrativas -G Suite for Nonprofits-.

Además, la función estará desactivada por defecto y los usuarios podrán activarla si lo desean en el menú de ajustes de llamada de Google Meet.