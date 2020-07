Google One comenzará a ofrecer sin cargo las funciones de copia de seguridad del teléfono y el nuevo administrador de archivos para todos los usuarios de dispositivos Android y iOS

29 de julio de 2020 • 17:37

Google One es el servicio de suscripción de la compañía de Internet que ofrece diversos planes de almacenamiento adicional en sus servidores y servicios exclusivos. A partir de ahora, la compañía comenzará a ofrecer sin costo la función de copia de seguridad estará disponible para todos los usuarios que tengan un teléfono Android o iPhone.

De esta forma, la copia de seguridad automática, lanzada en septiembre pasado, ahora se podrá utilizar sin necesidad de contar con una membresía de pago de la compañía. Para acceder a esta función los usuarios deberán instalar la aplicación Google One para poder contar con un backup automático del smartphone, como los mensajes de texto, contactos, aplicaciones, fotos y videos dentro de los 15 GB de almacenamiento gratuito que ofrece la compañía para todo el mundo.

Las funciones sin cargo de Google One estarán disponible de forma paulatina en todo el mundo

A su vez, Google One también ofrece sin cargo su nuevo administrador de almacenamiento, disponible tanto en la aplicación como desde la web one.google.com/storage/management. Esta función permite identificar la forma de uso del espacio de almacenamiento, además de contar con diversos ajustes que permiten optimizar y liberar el espacio de la cuenta.

La copia de seguridad automática del teléfono y el nuevo administrador de almacenamiento son dos servicios que Google One ofrecerá sin cargo para todos los usuarios de la Argentina y en donde el servicio One esté disponible. Las nuevas funciones llegarán a Android en los próximos días, mientras que los usuarios de iPhone de Apple pronto tendrán disponible la aplicación de Google One para iOS.