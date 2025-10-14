Google permite ocultar los avisos en los resultados de una búsqueda

Google anunció ayer que ha implementado un cambio en la visualización de los anuncios que aparecen primeros en sus resultados de búsqueda, permitiendo ahora que los usuarios puedan esconderlos para mejorar la experiencia de navegación.

Anteriormente, los anuncios se etiquetaban como contenido patrocinado y se mezclaban entre los resultados de búsqueda orgánicos. Con la modificación, los anuncios de texto se agrupan ahora bajo la etiqueta de “Resultados patrocinados“.

Google estrena un nuevo diseño que destaca mejor y permite esconder los resultados patrocinados

Según una explicación en su blog oficial, este nuevo formato garantiza que todos los anuncios tengan un tamaño uniforme y limita su aparición a un máximo de cuatro a la vez. “Los anuncios de texto en la página de resultados de búsqueda ahora se agruparán bajo una única etiqueta de "Resultados patrocinados“. Esta nueva etiqueta, de mayor tamaño, permanece visible mientras los usuarios se desplazan, dejando claro qué resultados son patrocinados, lo que mantiene nuestros estándares líderes en la industria para la visibilidad de las etiquetas de anuncios”, explica la compañía.

La nueva vista de resultados patrocinados que estrena Google

El cambio incluye un botón que da la opción de ocultar estos anuncios. Al hacerlo, la experiencia de búsqueda se vuelve más limpia, permitiendo a los usuarios enfocarse solamente en los resultados de búsqueda que no son pagos.

Este rediseño ha comenzado a implementarse desde este lunes tanto en las versiones de escritorio como en las de dispositivos móviles.