Google Search Live: la función para buscar en forma oral como si charláramos con la IA ya funciona en Argentina

Google habilitó para la Argentina la función Google Search Live, que permite iniciar búsquedas como si fueran una charla con la inteligencia artificial de la compañía en tiempo real y en forma oral.

La herramienta ya estaba disponible en inglés, pero ahora la compañía la habilitó para varios idiomas, incluyendo el español.

¿De qué se trata? De poder iniciar una búsqueda con la misma dinámica con la que se puede conversar con la IA Gemini (la opción llamada Gemini Live) de una manera natural y fluida.

Se le pueden hacer consultas específicas o simplemente sacarle temas de conversación, escuchar lo que nos dice, interrumpir una respuesta para repreguntar sobre un punto específico o cambiar de tema, etcétera.

Cómo funciona el nuevo Google Search Live

Cómo usar Google Search Live