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Google Search Live: la función para buscar en forma oral como si charláramos con la IA ya funciona en Argentina

Con esta opción es posible hacer búsquedas como si fuera una conversación hablada con Google

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Europa Press
Google Search Live ya funciona en la Argentina
Google Search Live ya funciona en la Argentina

Google habilitó para la Argentina la función Google Search Live, que permite iniciar búsquedas como si fueran una charla con la inteligencia artificial de la compañía en tiempo real y en forma oral.

La herramienta ya estaba disponible en inglés, pero ahora la compañía la habilitó para varios idiomas, incluyendo el español.

¿De qué se trata? De poder iniciar una búsqueda con la misma dinámica con la que se puede conversar con la IA Gemini (la opción llamada Gemini Live) de una manera natural y fluida.

Se le pueden hacer consultas específicas o simplemente sacarle temas de conversación, escuchar lo que nos dice, interrumpir una respuesta para repreguntar sobre un punto específico o cambiar de tema, etcétera.

Cómo funciona el nuevo Google Search Live
Cómo funciona el nuevo Google Search Live

Cómo usar Google Search Live

  • Abrir la aplicación de Google desde Android o iOS.
  • Debajo de la barra de búsqueda, tocar el ícono de Live (tres barras verticales de diferente largo con una estrella en la esquina superior derecha).
  • Iniciar una conversación natural con Search Live. Si no queremos audio, podemos activar los subtítulos.
  • Durante la conversación es posible silenciar el micrófono, activar o desactivar el sonido, frenar la charla en cualquier momento, o complementarla activando la cámara para que nos ayude con alguna cuestión visual.
  • Para finalizar la conversación, hay que cliquear en el botón de Salir, como si se tratara de una llamada telefónica.
  • La misma experiencia se puede tener activando Gemini, aunque ahí las respuestas llegarán del cúmulo de conocimiento de la IA y no de una búsqueda específica en la web; Gemini Search Live puede resultar más útil para consultas más específicas.
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