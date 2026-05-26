Microsoft ya permite desactivar Copilot por completo en Windows 11

Microsoft ha añadido una nueva ‘Directiva de grupo’ (Group Policy) en Windows 11 que permite eliminar Copilot totalmente del sistema tras su llegada con la actualización de abril de 2026.

Actualmente, Copilot se puede desinstalar manualmente, aunque lo más probable es que vuelva a aparecer tras una nueva actualización. La nueva directiva de grupo eliminará Copilot al completo y asegura al usuario que ya no volverá a aparecer más en el sistema.

Microsoft ha añadido esta directiva, llamada Remove Microsoft Copilot app en Windows 11, como ha encontrado Windows Latest. Esta directiva no solo se encarga de eliminar la app de Copilot del sistema, sino que también borra Microsoft 365 Copilot, como un paquete de apps de Office que viene incluido tanto para usuarios comunes como para empresas.

Se puede encontrar al abrir el editor de Directiva de grupo desde Configuración del usuario, luego en Componentes de Windows y finalmente en Windows AI. Aparece Remove Microsoft Copilot app justo en el panel derecho del editor de directiva de grupo.

La nueva directiva de grupo no está disponible en la edición Windows Home, aunque el medio Windows Latest ha logrado borrar Copilot con el nuevo sistema al usar el editor del registro de Windows con una serie de cambios.

De esta forma, se echa por tierra el plan que presentó el vicepresidente ejecutivo y director de Marketing de Consumo de Microsoft, Yusuf Mehdi, el 15 de enero de 2024 al anunciar “la disponibilidad general de Copilot para Microsoft 365 para empresas de todos los tamaños, incluidas las pequeñas y medianas empresas, y nuevos planes comerciales de Copilot para organizaciones”.

Datos publicados a principios de este año, según recogió The Next Web, han mostrado que solo el 3,3 por ciento de los usuarios de Microsoft 365 y Office 365 que tienen acceso a Copilot Chat realmente pagan por él. De un total de casi 450 millones de licencias de Microsoft 365, 15 millones son suscriptores de pago de Copilot. Una información que indica el cambio de estrategia aplicado por Microsoft en los últimos meses.

Tras integrar Copilot en Windows 11 y en las aplicaciones de Microsoft 365, en marzo la compañía confirmó su intención de reducir la presencia de Copilot, con el objetivo de integrar la IA “donde más se necesita, con cuidado y atención”.

“Nuestro enfoque para el desarrollo del producto consiste en ofrecer versiones preliminares a los clientes y evolucionar en función de sus comentarios. Algunas experiencias las mostramos de forma privada y las actualizamos antes de lanzarlas de forma más generalizada, mientras que otras las presentamos en fase preliminar y las modificamos públicamente con los comentarios de los Windows Insiders”, fue la declaración hecha por un portavoz de Microsoft a Windows Central.