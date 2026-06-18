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Grok, la IA de Elon Musk, fue utilizada en ataques contra Irán, según un documento de Estados Unidos

Testimonio del jefe de IA del Pentágono revela que la herramienta participa en el Proyecto Maven, programa de selección de objetivos asistido por IA del ejército estadounidense

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Elon Musk (Brendan Smialowski /AFP)
Grok, la IA de Elon Musk, fue utilizada en ataques contra Irán, según un documento de Estados UnidosBRENDAN SMIALOWSKI - AFP

Grok, la aplicación de inteligencia artificial (IA) de Elon Musk, fue utilizada en ataques contra Irán, según reveló el gobierno de Estados Unidos en un escrito legal al que accedió la AFP este martes.

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En el documento, fechado el 15 de junio, el gobierno de Donald Trump defiende las turbinas de gas que emplea un gigantesco centro de datos perteneciente a la empresa xAI del magnate y que son el centro de una demanda medioambiental.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos alega en el escrito que la demanda “pone en peligro la seguridad nacional, económica y energética estadounidense al buscar que se corte el suministro eléctrico para la innovación en inteligencia artificial que respalda las operaciones militares del Departamento de Guerra”.

La inteligencia artificial de Elon Musk respalda las operaciones militares del Departamento de Guerra de EE. UU.
La inteligencia artificial de Elon Musk respalda las operaciones militares del Departamento de Guerra de EE. UU.KENNY HOLSTON - NYTNS

En su argumentación, los fiscales federales presentaron el testimonio del jefe de IA del Pentágono, Cameron Stanley, en el que afirma bajo juramento que Grok ya se está utilizando en el estratégico Proyecto Maven.

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Se trata del programa de selección de objetivos asistido por IA del ejército estadounidense que inicialmente funcionaba con el modelo Claude de Anthropic.

Los Maven Smart Systems (MSS) del proyecto “permitieron a las fuerzas estadounidenses lanzar más de 2000 municiones contra 2000 objetivos distintos en un plazo de 96 horas durante la Operación Epic Fury” contra Irán, señaló Stanley en su declaración.

Grok, la IA de Elon Musk
Grok, la IA de Elon MuskGetty Images

El responsable de IA del Pentágono elogió la tecnología de Musk por “el enorme aumento de la eficiencia operativa posibilitado por el modelo Grok Gov”.

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La NAACP, una organización de derechos civiles que defiende los derechos de los afroestadounidenses, demandó a xAI bajo la acusación de que opera decenas de turbinas sin permiso, en violación de la Ley de Aire Limpio.

El grupo de defensa de derechos afirma que esas turbinas contaminan barrios mayoritariamente negros, pero xAI sostiene que los motores son temporales y móviles y, por tanto, no están sujetos a regulación.

AFP
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