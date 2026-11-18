“Gracias a mi esposa por dejarme hacer esto a las 3 am”, dice Destin Legarie, un youtuber neozelandés que compró el GTA 6, descargó los 212 GB y esperó a las 0 horas del jueves para poder jugar el Grand Theft Auto VI (GTA 6). Y está transmitiendo el juego por streaming, permitiendo a quienes están en un huso horario posterior (como la Argentina) ver en vivo cómo es el juego final antes de tiempo.

La transmisión en YouTube tiene 1200 personas en vivo viéndolo, pero en X, donde se viralizó su posteo, hay más de 700.000.

Otros streams en vivo

Por qué Nueva Zelanda

El 19 de noviembre se estrena el GTA 6 después de 13 años de espera y estará disponible para PS5 y Xbox Series X|S. En medio del furor y la expectativa que se generó en las redes sociales al respecto, para el bien de los fanáticos, se supo que “el truco Nueva Zelanda” será posible de aplicar como ya es costumbre. .

La ansiedad por este juego es tal que los aficionados están al pendiente del lanzamiento en Nueva Zelanda, primer país donde será accesible debido al uso horario. Luego se habilitará en Europa y más tarde en América. Para “hackear” la opción que permita conocer esta versión antes que nadie, existen una serie de pasos para obtener el permiso anticipado.

Tráiler GTA VI

Al aplicar este truco, los jugadores serán capaces de recorrer Vice City entre 21 y 23 horas antes del estreno oficial según sus respectivos continentes. Es decir, en lugar de tener los permisos para el 19, será el 18 de noviembre.

Cómo aplicar el truco Nueva Zelanda

Reservá y descargá: En primer lugar, tenés que comprar el juego en tu tienda habitual si es que lo requerís para XBOX. En caso de que sea para PS5, debés acceder con tu cuenta de usuario en la web propia de Nueva Zelanda: PNZ.

En primer lugar, tenés que comprar el juego en tu tienda habitual si es que lo requerís para XBOX. En caso de que sea para PS5, debés acceder con tu cuenta de usuario en la web propia de Nueva Zelanda: PNZ. Cambiá tu ubicación: En la consola tenés que reconfigurar el país en el que residís por el de Nueva Zelanda, si se trata de XBOX. Si lo hacés desde la web PNZ, tenés que apretar en “Compartir consola y juego sin conexión”.

En la consola tenés que reconfigurar el país en el que residís por el de Nueva Zelanda, si se trata de XBOX. Si lo hacés desde la web PNZ, tenés que apretar en “Compartir consola y juego sin conexión”. Compra: Si no te deja adquirir el juego porque se trata de otra moneda, primero tendrás que comprar una tarjeta de regalo PS y luego hacer el cambio por el valor del GTA 6.

Si no te deja adquirir el juego porque se trata de otra moneda, primero tendrás que comprar una tarjeta de regalo PS y luego hacer el cambio por el valor del GTA 6. Reiniciar: Una vez hecha la transacción, reiniciá la consola.

Una vez hecha la transacción, reiniciá la consola. Descubrí el juego: Cuando llegue la hora de lanzamiento de Nueva Zelanda (12.00 a.m. NZDT), abrí tu copia predescargada de GTA 6.

A qué hora se estrena GTA 6 según cada país