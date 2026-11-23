El Grand Theft Auto VI (GTA 6) es el lanzamiento de entretenimiento más exitoso de la historia, tanto en recudación económica como en relevancia cultural. Millones de fans a lo largo del mundo lo están jugando, y es un juego largo que además permite muchas misiones secundarias y actividades opcionales y espontáneas. Para quienes están en el Capítulo 1, “Just Like Paradise”, este consejo les ayudará a no sufrir una pérdida específica. Este artículo no tiene spoilers de ningún tipo.

Un fallo en el juego le hizo ganar dinero a decenas de personas (Foto: PlayStation)

Al principio del capítulo 1, luego de terminar el prólogo y las primeras misiones, GTA 6 te permite abrir una cuenta bancaria donde se puede depositar dinero en una caja de ahorro, o bien invertirlo a una cuenta llamada “ahorros familiares”, pensada para el futuro de Jason y Lucía, los personajes principales, con un objetivo inicial de US$ 5000. El dinero invertido para este fin no puede utilizarse libremente, mientras que al dinero en la caja de ahorro se puede acceder cuando uno quiera.

El consejo clave: no ahorres dinero en el capítulo 1. No dejes nada en la caja de ahorro, ni tampoco lo tengas en efectivo. En cambio, depositá el dinero en la cuenta de ahorros familiares, y tratá de llegar al objetivo de US$ 5000. La razón es sencilla: por razones que no vamos a spoilear, todo dinero que no esté invertido al final del capítulo 1 se pierde.

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GTA 6 facturó más de US$3790 millones en un día

La aventura de la pareja de delincuentes Lucia y Jason por Vice City en Grand Theft Auto VI (GTA 6) le permitió a Take-Two Interactive, ‌la editorial del juego superventas que ‌se ⁠ha convertido en un fenómeno cultural mundial, recaudar unos 3790 millones de dólares en ventas durante el primer día, según confirmó la compañía en la tarde del viernes.

A modo de comparación, La Odisea de Christopher Nolan facturó 263 millones de dólares en su primer fin de semana en los cines. y Avengers: Endgame, la película que más facturó en la historia, acumuló 2940 millones de dólares en todo el tiempo que estuvo en cartel.

Take-Two Interactive, la empresa matriz de Rockstar Games, desarrolladora de GTA, no es ​un nombre ⁠conocido por el gran ⁠público pese a contar con grandes éxitos como la franquicia Red Dead Redemption y la serie de baloncesto NBA ​2K.