HappyRobot, el unicornio con presencia en 5 países que desarrolla agentes de IA, desembarca en la Argentina

La empresa HappyRobot, fundada en San Francisco en 2023, que recientemente alcanzó la categoría de unicornio tras cerrar una ronda de inversión Serie C por US$150 millones, anunció su desembarco en la Argentina.

La empresa se dedica a desplegar agentes de inteligencia artificial autónomos, capaces de gestionar procesos operativos completos, de principio a fin, a través de múltiples canales. Entre las tareas que realizan, se encuentra el verificar identidades, coordinar visitas, realizar el seguimiento de cargas, gestionar despachos técnicos o acordar pagos.

La compañía opera a nivel global y tiene presencia en San Francisco, Chicago, Nueva York, Ciudad de México, Madrid, Barcelona, Londres y Sídney. Cuenta con más de 200 empleados y más de 150 clientes corporativos globales, entre ellos DHL, Naturgy, Repsol, Uber y Kuehne+Nagel. Según detalló Forbes, se trata del unicornio español más joven.

La empresa despliega agentes de inteligencia artificial autónomos capaces de gestionar procesos operativos completos, de principio a fin, a través de múltiples canales Gorodenkoff - Shutterstock

A diferencia de los chatbots tradicionales, sus trabajadores digitales conversan por teléfono, WhatsApp, email o chat con una capacidad de habla muy fluida, toman decisiones y completan procesos de punta a punta dentro de los sistemas que la empresa ya utiliza, y escalan el caso a un equipo humano solo cuando la complejidad lo exige. Su tecnología contempla el cumplimiento de las reglas de negocio, con límites de acción definidos por cada empresa y trazabilidad total de cada paso.

“La Argentina cuenta con compañías líderes en diversos sectores que están en plena expansión. Nuestra llegada busca acompañarlas en potenciar sus procesos y escalar sus operaciones de manera eficiente”, explicó Pablo Palafox, CEO y cofundador de HappyRobot. La empresa detalló que la última ronda de inversión -liderada por los fondos Prysm Capital y Eurazeo- elevó la valuación total de la compañía a US$1200 millones y llevó el financiamiento acumulado a cerca de US$200 millones.

Los planes en la Argentina incluyen la expansión de tecnología de punta en empresas que necesiten automatizar sus procesos, independientemente de los sistemas antiguos que puedan tener. “Nos apoyamos sobre esos sistemas; no hace falta cambiar todo. Buscamos contratar alrededor de 100 personas el año que viene, para el trabajo en la Argentina y también pensamos contratar talento argentino para otras sedes de la empresa”, detalló Nicolás López Llovet, country lead de HappyRobot en el país.

Una decisión repentina

La plataforma, que procesa más de 15 millones de tareas al mes y resuelve de forma autónoma más del 75% de las consultas telefónicas, nació por iniciativa de dos hermanos españoles, Pablo Palafox (CEO) y Javier Palafox (COO), junto a Luis Paarup (CTO).

Tres años atrás, Javier se encontraba trabajando en una empresa aceitera, en San Francisco, cuando se le despertó una inquietud: ¿por qué no crear algo nuevo? Su hermano Pablo, que estaba llevando adelante una carrera académica (graduado en Industriales, máster en visión artificial y aprendizaje profundo en la Universidad Técnica de Múnich y un doctorado que abandonó en 2022) se sumó a la iniciativa, junto a un íntimo amigo, Luis.

Ingresaron a Y Combinator —aceleradora de startups y firmas de capital de riesgo estadounidense, con programas por los que han pasado Airbnb, Dropbox, Twitch y Coinbase, entre otras— y, la noche anterior a la presentación del pitch de su proyecto, decidieron cambiar la propuesta.

Esta vez, la idea estaba vinculada con el mundo de la logística: en este sector, existen intermediarios entre quienes manejan los transportes para hacer entregas y quienes necesitan repartir su mercadería. Decidieron apostar por un agente de voz que llamaba a camioneros para hacer seguimiento de cargas. Hoy, la empresa se expandió y es “agnóstica” a cualquier industria; operan en sectores como utilities, energía, telecomunicaciones, aerolíneas, finanzas, logística, entre otros.

La empresa nació para aplicar soluciones al mundo de la logística, aunque hoy es agnótica a cualquier industria DHL

Entre sus clientes reconocidos a nivel global, se encuentra DHL. Estos detectaron que existía un impuesto aduanero en Estados Unidos que se podía recuperar, pero era necesario llamar por teléfono para lograrlo. Se percataron de que si colocaban un agente de IA que hiciera la llamada, podría hacer bien la tarea, sin cansarse. Pasaron de recuperar US$100.000 en la primera semana a US$1.000.000.

Otro ejemplo de un caso de uso es Naturgy. Desde su implantación, el 53% de las llamadas de servicio técnico fueron gestionadas por IA y la satisfacción de los clientes alcanzó 9,4 sobre 10.

Hoy en la Argentina están trabajando con bancos, con la recuperación de la mora o a la hora de atender pedidos de clientes, como las solicitudes para aumentar el límite de las tarjetas. En el caso de telcos, los ayudan cuando clientes se contactan para pedir comprar más datos para el teléfono. También trabajan con aseguradoras, con clientes que llaman repentinamente ante urgencias como un choque o para pedir asistencia por haber pinchado una rueda.

“Nuestra tecnología está pensada para ser un aliado clave de los equipos de trabajo”, explicó Javier Palafox y agregó: “Los agentes de IA se encargan de las tareas operativas y brindan soporte constante, permitiendo que las personas potencien su rol y aporten criterio humano y capacidad de decisión estratégica donde resultan esenciales”.