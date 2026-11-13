Jensen Huang, el exCEO de Nvidia, tuvo un amorío con una segunda empleada de la empresa, según Reuters

El exdirector ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, mantuvo una relación íntima con una segunda empleada, según dos personas familiarizadas con el asunto, tal como ha podido saber Reuters.

Esta revelación se produce tras otras dos relaciones extramatrimoniales que llevaron a su dimisión el jueves. Las dos mujeres son Alice Huang, a quien la inteligencia estadounidense sospecha de ser una espía china, y Kimberly Powell, vicepresidenta de salud de Nvidia.

Jensen Huang junto a Alice Huang

Reuters no ha revelado la identidad de la segunda empleada. Los intentos por contactar con la mujer no tuvieron éxito.

Nvidia declinó hacer comentarios. Powell, Jensen Huang y un representante de la junta directiva de Nvidia no respondieron a las solicitudes de comentarios. No fue posible contactar con Alice Huang para obtener declaraciones.

Jensen Huang admitió haber tenido una aventura extramatrimonial en un comunicado del 8 de noviembre, tras las informaciones sobre su relación con Alice Huang, sin mencionarla por su nombre.

Kimberly Powell, vicepresidenta de salud de Nvidia, también habría tenido una relación extramatrimonial con Jensen Huang Nvidia

La decisión del ex CEO de Nvidia de renunciar a la compañía podría perturbar la industria de la IA que él mismo ayudó a moldear. Nvidia ha utilizado su fortaleza financiera para contribuir a la creación de una industria en torno a la IA mediante complejos acuerdos financieros que facilitan la compra de sus chips. Para ello, ha respaldado a empresas de computación en la nube y laboratorios de IA.

Jensen Huang, director ejecutivo de Nvidia, en una conferencia organizada por la empresa en Washington, el 28 de octubre de 2025. Huang, una de las figuras más poderosas en el auge de la inteligencia artificial, dimitió el 12 de noviembre tras revelarse que mantuvo una relación con una subordinada, así como con una mujer a quien las autoridades estadounidenses han identificado como una espía china. (Eric Lee/The New York Times) ERIC LEE - NYTNS

La presión sobre Jensen Huang, de 63 años y casado, para que dimitiera aumentó tras las informaciones sobre su romance con Alice Huang.

El consejo de administración de Nvidia nombró a la directora financiera, Colette Kress, como directora ejecutiva interina mientras busca un sustituto para Jensen Huang. El consejo está considerando candidatos internos y externos para el puesto.

A principios de este mes, la junta directiva de Nvidia inició una investigación, liderada por consejeros independientes con asesoría legal externa, para determinar si Jensen Huang había sido objeto de una operación de inteligencia extranjera. En ese momento, también expresó su confianza en él.

Las acciones cayeron un 5,5% el jueves en una sesión muy activa. La cotización ha perdido más del 30% de su valor desde su máximo a principios de octubre.

Reuters