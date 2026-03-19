Hito mundial: la red de Starlink ya tiene más de 10.000 satélites en órbita

La constelación Starlink del multimillonario estadounidense Elon Musk cruzó el umbral simbólico de 10.000 satélites, o sea 15 veces más que su competencia europea Eutelsat, indicó a AFP Look Up, empresa emergente francesa especializada en la vigilancia del espacio.

Con el último lanzamiento el 13 de marzo desde la base de Vandenberg, en California, Starlink dispone ahora de 10.003 satélites, muy por delante de la constelación OneWeb de Eutelsat, que dispone de 651 satélites.

La compañía envió sus primeros 60 satélites al espacio en 2019 en un cohete Falcon 9 de SpaceX, y desde entonces ha enfrentado quejas por parte de los astrónomos, que dicen que esos satélites dificultan la observación del espacio.

El despegue de SpaceX de Cabo Cañaveral en mayo de 2019 visto desde Cocoa Beach, Florida; la foto tiene una exposición de algo más de 2 minutos AP

La constelación Amazon Leo de la empresa fundada por otro multimillonario estadounidense, Jeff Bezos, cuenta con 210 satélites. Los chinos Guo Wang y Qian Fan poseen 154 y 108 satélites, respectivamente.

“El cruce del umbral de 10.000 satélites activos por parte de Starlink muestra que un actor privado puede ahora estructurar él solo una gran parte de la actividad en órbita baja”, precisó a AFP Michel Friedling, excomandante francés del espacio y cofundador de Look Up.

En sitios como Satellitemap es posible ver en tiempo real la ubicación de todos los satélites de Starlink, Leo, OneWeb y otras compañías que están en órbita alrededor de la Tierra. Mientras, el sitio de James Darpinian permite saber, desde nuestra ubicación, qué satélites pasarán por nuestro cielo nocturno, y para qué lado mirar, para identificarlos; también informa del paso de la Estación Espacial Internacional.

Los satélites de Starlink operan en la órbita baja terrestre, lo que reduce la latencia en las comunicaciones (el tiempo que tardan los datos en ir hasta el satélite y volver a la Tierra) BBC Mundo

Las megaconstelaciones comerciales desempeñan “un papel central” en el equilibrio económico y estratégico y la facultad de ver lo que ocurre en órbita es “un problema importante de soberanía”, agregó.

Esas cifras consolidadas se basan en los datos tratados por Synapse, plataforma de seguimiento y análisis del tráfico espacial desarrollado por Look Up.

La plataforma agrega diferentes fuentes públicas y propietarios de datos orbitales, los anuncios de lanzamientos efectuados por Starlink —de los cuales se excluyen los satélites inactivos—, cruzados con las observaciones de Look Up.

La empresa despliega actualmente una red mundial de radares para vigilar el tráfico espacial y alertar ante posibles colisiones, un riesgo cada vez mayor a medida que se suman nuevos objetos artificiales a la órbita terrestre.

Con información de AFP