Probamos los auriculares Mondo que usa Bizarrap: diseño transparente y una identidad propia

En un mercado donde los auriculares tienden a parecerse cada vez más entre sí, diferenciarse no es tarea simple. La mayoría apuesta por sumar funciones, mejorar la cancelación de ruido o extender la autonomía. Pero hay casos donde el foco no está solamente en la tecnología, sino en la construcción de una identidad alrededor del producto.

Los Mondo Over-Ear Transparent, los mismos que comenzaron a verse en sesiones y contenidos del artista Bizarrap, entran justamente en esa categoría. No son auriculares que busquen pasar desapercibidos: desde el primer contacto dejan en claro que el diseño es tan importante como el sonido.

La relación entre el famoso productor y la marca se formalizó durante el último CES de Las Vegas, realizado en enero, cuando Bizarrap fue presentado oficialmente como Innovation Partner de la compañía. No se trata de una colaboración menor: la idea es que participe en el desarrollo de nuevos productos y aporte su experiencia desde el estudio, un entorno donde el audio no es solo entretenimiento, sino una herramienta de trabajo.

Ese contexto le da sentido a la aparición constante de estos auriculares en su universo visual. No son simplemente parte de una estética: forman parte de una estrategia que busca unir música, tecnología y diseño en un mismo lenguaje.

Unos auriculares Mondo Over-Ear transparentes

Una caja naranja, rígida y con presencia

Lo primero que aparece cuando recibí los Mondo Over-Ear Transparent no son los auriculares, sino una caja rígida de color naranja intenso. Es un detalle que puede parecer menor, pero que funciona como una primera declaración de intenciones.

No es un packaging liviano ni descartable. La caja tiene estructura, peso y transmite una sensación clara de producto cuidado. Al sostenerla, la experiencia se parece más a la apertura de un objeto de diseño que a la de un accesorio tecnológico convencional.

Al abrirla, los auriculares aparecen protegidos dentro de un molde interno que los mantiene firmes en su lugar. Todo está dispuesto de manera ordenada, con una presentación limpia y directa.

Unos auriculares Mondo Over-Ear transparentes

En el interior también se incluyen los accesorios habituales: el cable USB-C para la carga, un cable auxiliar espiralado (como los que se usan en los estudios de grabación) para conexión por cable y la documentación correspondiente. La inclusión de una bolsita facilita el transporte, pero no estoy seguro de que los proteja del trajín diario; en el pack bien podría haberse incluido un estuche rígido.

Pero el verdadero impacto visual llega cuando los auriculares salen de la caja. La versión transparente deja ver parte de la circuitería y componentes internos, un recurso estético que recuerda a ciertos equipos de estudio y que genera una sensación distinta a la de los modelos tradicionales. No buscan ocultar su tecnología: la exhiben.

Ese enfoque no es casual. La marca apuesta claramente a que el producto también funcione como un objeto visual, algo que se vea bien tanto en un escritorio como en una sesión de grabación o en una videollamada.

Doble driver y una autonomía pensada para el uso diario

Más allá del diseño, los Mondo Over-Ear incorporan una base técnica que busca sostener la experiencia en el uso cotidiano.

Unos auriculares Mondo Over-Ear transparentes

Uno de los puntos más interesantes es la incorporación de un sistema de doble driver, compuesto por un parlante principal de 40 milímetros y un segundo driver de 10 milímetros. La lógica detrás de esta configuración es repartir el trabajo entre frecuencias, permitiendo que cada componente se enfoque en un rango específico.

En términos generales, las especificaciones incluyen:

Drivers duales: 40 mm + 10 mm

Conectividad Bluetooth 5.2

Compatibilidad con códec aptX HD

Rango de frecuencia: 20 Hz – 20 kHz

Micrófonos duales con reducción de ruido ambiental

Autonomía de hasta 45 horas

Puerto de carga USB-C

Resistencia IPX4 contra salpicaduras

La autonomía es uno de los puntos que más se agradecen en el uso real. Con varias horas de duración, se pueden utilizar durante varios días sin necesidad de buscar un cargador.

Experiencia de uso

Una vez colocados, los Mondo Over-Ear transmiten una sensación de comodidad inmediata. Las almohadillas tienen buena densidad y se adaptan correctamente al contorno de la oreja, lo que permite utilizar los auriculares durante períodos prolongados sin generar molestias evidentes.

La foto que usó Bizarrap para promocionar su colaboración con Gorillaz Gentileza Bizarrap

El ajuste es firme, pero no excesivo, algo que se agradece especialmente en sesiones largas, ya sea escuchando música o trabajando frente a la computadora.

En cuanto al sonido, el perfil apunta claramente a un uso contemporáneo. Los graves tienen presencia y volumen, pero sin invadir completamente el resto del espectro. Las voces se mantienen claras y bien definidas.

En pistas con bases electrónicas o ritmos urbanos, los auriculares responden con solvencia y mantienen una sensación de energía constante. No buscan ofrecer un sonido clínico o excesivamente analítico, sino una experiencia más envolvente y entretenida.

Del otro lado de la balanza se encuentra la falta de tecnología para la cancelación activa de ruido, aunque el diseño cerrado ayuda a reducir buena parte del sonido exterior, no resulta suficiente.

En llamadas y videollamadas, los micrófonos duales permiten mantener conversaciones claras en entornos cotidianos, sin exigir condiciones ideales.

Busca algo más que reproducir sonido

En definitiva, este producto de Mondo parece responder a una lógica distinta a la de muchos auriculares tradicionales. No se enfocan únicamente en sumar especificaciones o competir en cifras, sino en construir una identidad alrededor del producto. Si buscamos la máxima fidelidad y calidad de audio, hay auriculares que cuestan 3 veces más. Por $350.000, los Over-Ear buscan posicionarse como una opción relevante en el rango medio. En la página de la empresa también se destacan opciones en colores blanco y negro.

La presencia de Bizarrap como Innovation Partner refuerza una tendencia que ya empieza a verse en distintos segmentos: la colaboración directa entre artistas y fabricantes para desarrollar productos que no solo suenen bien, sino que también representen una estética determinada. En un mercado saturado de modelos que muchas veces se diferencian apenas por detalles técnicos, apostar por el diseño y la personalidad puede ser una forma efectiva de destacarse.

Y en ese sentido, estos auriculares no solo buscan reproducir música: intentan convertirse en parte visible de la cultura que la rodea.