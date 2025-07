Hizo un “Tinder de libros” que conecta lectores y genera vínculos reales

Pila de Libros es una plataforma argentina que permite a los usuarios intercambiar libros de forma sencilla, además de darle una nueva vida a muchas obras que de otra forma pueden quedar olvidadas en las bibliotecas de los dueños.

Cuenta con 15.000 usuarios activos y su creador, Nacho Damiano, estima que alrededor de 400.000 libros ya pasaron por la plataforma (actualmente hay cerca de 50 mil disponibles). El apodo “Tinder de libros” primero no le gustaba al gestor de la idea, pero ahora asume que es un gran título para resumir la esencia de la plataforma.

“El término ‘Tinder de libros’ surgió de otro periodista. Cuando salió Pila de Libros me hicieron algunas entrevistas y veo que lo publican con ese título. Al principio medio como que me calentó, me parecía que era bajarle un poco el precio. Pero después me cayó la ficha de que el título estaba perfecto y lo empecé a usar”, resume Damiano.

Matchear el libro y la persona

La clave del éxito del “Tinder de libros” reside en su doble significado. Por un lado, permite que un libro “haga match” con otro, facilitando el intercambio de ejemplares. Pero la verdadera magia ocurre en el segundo nivel, cuando los libros pasan de mano. “Es una verdadera red social en la que vos conocés gente que tiene intereses y gustos similares a los tuyos, lo cual no es nada menor”, señala Damiano. Y añade con entusiasmo: “Con Pila se generaron muchas amistades, muchas parejas, incluso una familia, hay una chica y un chico que se conocieron por Pila y hoy tienen un bebé”. Este aspecto social, de hecho, se ha vuelto fundamental para el creador: “La parte social te diría que es hasta casi más importante que la parte del libro. A veces pienso que el intercambio de libros es una excusa”.

El club del trueque: de las ferias de usados al mundo digital

La inspiración para Pila de Libros tiene raíces profundas en la experiencia personal de Damiano. “Mi educación sentimental fue en los 90, vivíamos un momento de un modelo económico peligroso, lamentablemente parecido a este”, relata. Su voracidad lectora chocaba con la dificultad de adquirir nuevos libros, llevándolo a las ferias de usados y los canjes en parques como el Rivadavia o el Centenario.

“Para mí canjear libros fue algo que siempre fue parte de mi idiosincrasia”, asegura Damiano. Esta visión de los libros como “algo que circula” y no algo que se acumula, fue el germen de la idea. Además, destaca la importancia de la socialización que ocurría en esos espacios: “No solamente eran el espacio para hacerte con un ejemplar que quizás no podías conseguir de otra forma, sino que además era un espacio de socialización, vos charlabas de lo que te gustaba, te recomendaban cosas”. Rememora con cariño a Hugo, un librero del Parque Centenario, quien no solo le recomendaba libros, sino que también generaba una comunidad de lectores. “Nos fuimos encontrando con el tiempo como ‘discípulos de Hugo’”, comenta.

La idea de replicar esa comunidad en un formato digital tomó fuerza tras la pandemia, ante la necesidad de encuentro cara a cara. Un posteo espontáneo en Instagram, donde invitaba a la gente a ofrecer libros que no releían, desató una avalancha de comentarios y canjes rudimentarios. “Ese posteo tiene, no sé, 300 comentarios... La semana siguiente, 1000 comentarios; viernes siguiente, 1600; viernes siguiente, 2300. Y dije, bueno, esto evidentemente genera cierto interés”, cuenta Damiano. Así, la necesidad de sistematizar esos encuentros dio vida a la primera versión de Pila de Libros a principios de 2021.

Una experiencia híbrida: digital y analógica

Pila de Libros se distingue por su formato mixto. El “match” se concreta digitalmente a través de la plataforma, pero el intercambio del libro requiere un encuentro cara a cara. “Tiene como ese formato mixto que arranca en lo digital, pero termina en lo analógico”, explica Damiano, quien cree que “estamos más desesperados que nunca por mirarnos a los ojos y compartir un café”. En un mundo cada vez más digital, Pila de Libros ofrece una excusa perfecta para volver a conectar de forma personal, demostrando que la lectura no solo enriquece el espíritu, sino que también tiende puentes entre las personas.

“Los lectores somos una tribu y nos reconocemos y nos disfrutamos en grupo -reflexiona-, entonces es una manera buena también de conocer gente que tiene intereses y gustos similares a los propios.”