Huawei P40 Pro Plus: sin apps de Google, así es el teléfono con cinco cámaras

Richard Yu, CEO de Huawei Mobile, presenta los nuevos smartphones P40

Con una presentación que se transmitió por Internet, Huawei anunció sus teléfonos P40, P40 Pro y P40 Pro Plus , tres modelos equipados con múltiples cámaras que buscan competir de forma directa con los últimos lanzamientos de Apple y Samsung. Como suele ocurrir en cada uno de sus anuncios, la compañía china no dudó en destacar y comparar las prestaciones del P40 Pro Plus , su smartphone más potente, con los modelos tope de gama de sus competidores, como el iPhone 11 Pro Max y el Samsung Galaxy 20 Ultra .

P40 Pro Plus: el modelo más completo de Huawei

El modelo tope de gama de este nuevo lanzamiento es el Huawei P40 Pro Plus , un teléfono equipado con cinco cámaras : una de 50 megapixeles Ultra Vision y otra de 40 megapixeles Cine Camera, junto a otras dos de 8 megapixeles y una quinta cámara utilizada como sensor de profundidad. En la parte frontal se ubica una cámara de 32 megapixeles que puede grabar video 4K junto a un sensor de profundidad.

La cámara se ubica en un agujero ubicado en una de las esquinas de la pantalla OLED de 6,58 pulgadas , que ofrece con una resolución de 2640 por 1200 pixeles con una tasa de refresco de 90 Hz y un diseño que extiende el panel tanto en los laterales como en la parte superior e inferior. Posee un lector de huellas dactilares integrado en la pantalla, una característica que también está presente en las versiones P40 y P40 Pro .

Huawei utiliza el chip Kirin 990 5G, un procesador de ocho núcleos acompañado por un chip gráfico Mali-G76, junto a 8 GB de memoria RAM y 512 GB de capacidad de almacenamiento.

Utiliza EMUI 10.1 , basado en Android 10 , pero sin las apps de Google , que fueron reemplazadas por Huawei Mobile Services, el conjunto de servicios que incluye la tienda AppGallery , un desarrollo que responde a las restricciones comerciales de Estados Unidos a China .

Con una batería de 4200 mAh, el P40 Pro Plus posee un sistema de carga rápida Huawei SuperCharge de 40 W, disponible tanto de forma cableada como inalámbrica. Con conectividad 5G, es dual SIM Y también cuenta con soporte al sistema eSIM. Sin puerto de audio, el P40 Pro Plus dispone de un puerto USB tipo C, conectividad Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.1.

Una cámara "monstruosa"

El P40 Pro Plus, el modelo tope de gama de Huawei, equipado con cinco cámaras

Así denominó Richard Yu, CEO de Huawei Mobile, al sistema de fotografía del Huawei P40 Pro Plus , equipado con cinco cámaras : la principal de 50 megapixeles Ultra Vision Camera , con una apertura f/1.9, junto a otra ultra gran angular de 40 megapixeles Cine Camera con apertura f/1.8. La propuesta de Huawei se completa con una cámara SuperZoom de 8 megapixeles que ofrece un zoom óptico de 10x , junto a otra cámara telefoto de 8 megapixeles que dispone de un zoom óptico de 3x y la cámara 3D Depth Sensing .

La combinación de las cinco cámaras le permite al P40 Pro Plus ofrecer un sistema de zoom óptico de hasta 10 aumentos , que se puede ampliar de forma híbrida hasta llegar a los 100x en la modalidad de zoom digital .

A su vez, Huawei hizo gala de las funciones de procesamiento de fotografía digital basadas en inteligencia artificial con Remove Passerby , que elimina la presencia de una o varias personas en un retrato , y Remove Reflection , que remueve el reflejo de una foto tomada detrás de un vidrio .

Huawei P40 y P40 Pro, con tres y cuatro cámaras

Huawei completó su propuesta de smartphones con dos versiones que se diferencian por el tamaño de pantalla y la cantidad de cámaras: un P40 Pro que comparte más características con el P40 Pro Plus , diferencia del P40 , que es el modelo de entrada de la nueva línea de teléfonos de la compañía china.

El Huawei P40 cuenta con una pantalla OLED de 6,1 pulgadas y una resolución de 2340 por 1080 pixeles, mientras que el Huawei P40 Pro comparte las características del panel con su hermano mayor: 6,58 pulgadas OLED con 90 Hz de tasa de refresco .

Los tres modelos de Huawei cuentan con el procesador Kirin 990 5G , pero se distinguen por su capacidad de almacenamiento y memoria RAM: el P40 posee 8 GB de RAM y 128 GB de capacidad de almacenamiento, mientras que el P40 Pro posee 8 GB de RAM y 256 GB .

Resumen de la presentación online del Huawei P40

Respecto al sistema de fotografía, Huawei equipó al P40 con una triple cámara de 50 megapixeles Ultra Vision con una apertura f/1.0, otra de 16 megapixeles ultra gran angular con una apertura f/2.2 y una tercera cámara de 8 megapixeles que funciona como telefoto. Por su parte, el P40 Pro dispone de cuatro sensores : uno de 50 megapixeles Ultra Vision Camera, otro de 40 megapixeles Cine Camera ultra gran angular con apertura f/1.8 y una tercera cámara telefoto de 12 megapixeles, que se completa con una cámara de profundidad 3D Depth Sensing.

La batería del P40 Pro es la misma que utilizó Huawei para el P40 Pro Plus, de 4200 mAh , mientras que el modelo P40 es menor, de 3800 mAh . A su vez, el cargador del P40 también es menos potente, de 22,5 W y sin carga inalámbrica.

Más similitudes y diferencias de los P40 de Huwei

Richard Yu, CEO de Huawei Mobile, en el anuncio de los nuevos teléfonos P40 5G

La cámara doble frontal de los tres teléfonos P40 de Huawei permiten controlar las funciones del equipo, y sus pantallas cuentan con un sistema que reduce la emisión de luz azul, una caracteristica que busca reducir el cansancio de la vista. Otra similitud está en la ausencia de las aplicaciones de Google, ya que la compañía china las reemplazó con sus propuestas, con AppGallery como estandarte de una tienda de aplicaciones alternativa al Play Store de Google.

Este lanzamiento también sirvió para presentar a Celia , el asistente por voz que ocupa el lugar de Assistant de Google para realizar diversas tareas, como registrar una cita en el calendario o establecer el horario de la alarma.

A su vez, hay más características compartidas entre el modelo intermedio y tope de gama, donde Huawei equipa al P40 Pro y P40 Pro Plus con prestaciones en común, como la protección IP68, mientras que el P40 no es sumergible, ya que tiene una certificación menor, IP53.

Diseños y precios

El Huawei P40 , con 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento, que tendrá un precio de 799 euros . Por su parte, el Huawei P40 Pro tendrá un precio de 999 euros para la opción de 256 GB de almacenamiento. Ambos modelos estarán disponibles con los diseños Silver Frost, Blush Gold, Deep Sea Blue, Ice White y Black.

El Huawei P40 Pro Plus tendrá un precio desde 1399 euros en la version de 8 GB y 512 GB de almacenamiento, y estará disponible con un diseño de cerámica en blanco o negro.