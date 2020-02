El Galaxy S20 Ultra tiene una pantalla de 6,9 pulgadas, y es el más grande de la familia S20

Fue el pasado 11 de febrero cuando Samsung presentó su nueva familia de celulares de alta gama. La cita tuvo lugar en San Francisco en donde, además, la empresa surcoreana mostró su Galaxy Z Flip, un teléfono con tapita y pantalla flexible.

La nueva familia de smartphones de Samsung está compuesta por tres versiones: el Galaxy S20, el Galaxy S20+ y el Galaxy S20 Ultra siendo este último el modelo que probamos antes de su lanzamiento en Argentina.

Cambio de década

Mucho se especuló sobre el nuevo nombre de las terminales de Samsung antes de la presentación en sociedad. Dejando de lado la nomenclatura que había acompañado a la marca hasta el momento, los esperados S11 cambiaron de nombre para pasar a llamarse S20 manteniendo, de esta forma, correlación con la nueva década.

Pero un radical cambio de nombre suele venir acompañado con altas expectativas por parte de los usuarios que esperaban algo mas de las nuevas terminales y no una simple actualización anual. En el caso del S20 Ultra, y luego de probar el smartphone por una semana, consideramos que la compañía logró su cometido gracias a una serie de particularidades que incluye el móvil y que seguramente dejarán conformes, sobre todo, a los generadores de contenido multimedia y al público que espera alta eficiencia y características premium en un dispositivo.

El Galaxy S20 Ultra y el bloque de cámaras traseras; por sus dimensiones, sobresalen del resto de cuerpo

Herencia y nuevas funciones

Al entrar en contacto con la terminal, lo primero que vemos es que hereda la pantalla Infinity Display que acompaña a la serie desde el Galaxy S6. Comparando la curvatura de los bordes de la pantalla con un S10 convencional, notamos que no hay diferencias en este apartado; la pantalla no es mas envolvente ni se ocupa de cubrir mas los bordes del móvil. Como en la serie anterior, el equipo casi no tiene bordes y el único detalle que salta a la vista es la reubicación de su cámara para selfies (en formato "lunar" o calado) que pasa de estar en la equina superior derecha a ubicarse en el centro, como en el Galaxy Note 10+.

El S20 Ultra es el más grande de los tres Galaxy y se nota: tiene 222 gramos de peso, por la batería de 5000 mAh y la pantalla Dynamic AMOLED de 6,9 pulgadas (en formato 20:9) y con una resolución de 1440 x 3200 pixeles (una densidad de 511 puntos por pulgada).

El Galaxy S20 Ultra tiene una cámara normal de 108 megapixeles, un zoom 4x de 48 megapixeles (tipo periscopio, perpendicular al resto de las cámaras) y un gran angular de 12 megapixeles

La otra cuestión que justifica el peso de la terminal radica en sus espaldas. El Galaxy S20 Ultra incluye cuatro cámaras principales: una normal de 108 megapixeles ( con pixel binning, para obtener imágenes de 12 megapixeles combinando nueve elementos del sensor por cada pixel resultante), otra de 48 megapixeles con zoom óptico 4x tipo periscopio, una tercera de 12 megapixeles gran angular (120 grados de amplitud) y la ultima con un sensor ToF para tomar registros de profundidad y jugar con el desenfoque del fondo. Estas cámaras con alta tecnología hacen que el equipo gane volumen, incluso, sobresaliendo el rectángulo que agrupa las cámaras unos cuantos milímetros del cuerpo principal del móvil.

En cuanto a conectores, el S20 Ultra mantiene el puerto USB-C para cargar el equipo, pero elimina de cuajo el conector de 3,5 mm para conectar auriculares, algo que podría haber mantenido teniendo en cuenta que la excusa que siempre se esgrime para su eliminación es la posibilidad de recortar algunos milímetros en el grosor de los equipos, algo que aquí no sucede por las razones que describimos antes.

En comparación con el S10, el S20 Ultra tiene menos botones. El eliminado es, ni mas ni menos, que el botón de apagado del equipo. Algo justificable si tenemos en cuenta la cantidad de veces que realmente apagamos el smartphone (¿lo hacemos?). Claro que podemos apagar el equipo, solo que ahora es un tanto mas engorroso hacerlo: deberemos recurrir a una combinación de teclas utilizando el botón físico del asistente Bixby sumado al botón para bajar el volumen. Otras alternativas son seleccionar la opción desde el menú de ajustes rápidos (el que aparece cuando deslizamos hacia abajo) o simplemente dándole la instrucción por voz a Bixby "apagar el equipo".

Luz, cámara, acción

Como dijimos antes, el verdadero potencial del S20 Ultra viene de la mano de sus cámaras. Samsung puso especial énfasis en dotar a este equipo de la última tecnología fotográfica y de video.

Comenzaremos hablando sobre las posibilidades para capturar video del equipo. En este apartado podemos notar que Samsung estuvo trabajando arduamente para diferenciarse de otros equipos (incluyendo el Galaxy S20 convencional), dotando al S20 Ultra con una serie de características que dieron sus frutos en las pruebas que realizamos. La primera es que el móvil puede filmar en 8K (7680 x 4320 pixeles). El lado B de esta característica es el espacio de almacenamiento que ocupa un video filmado en esta resolución. En las pruebas que realizamos, los videos de un minuto ocuparon un promedio de 570 MB cada uno. Del otro lado de la balanza nos encontramos con una nitidez y calidad excepcional en la captura de video, dejando al S20 Ultra preparado para la nueva generación de producción de contenido cuando las pantallas 8K terminen de introducirse en el mercado.

Otro detalle: si optamos por filmar en 4K, podemos activar la función "super estable" con lo cual lograremos una extrema fluidez, evitando las capturas por movimientos abruptos del smartphone y neutralizando cualquier temblor. Esta estabilización por software es similar a la que incluyen las cámaras GoPro Hero Black 7 y 8 (y que en este caso se llama Hypersmooth) y, que si bien no sustituye el uso de un gimbal (como el Osmo de DJI) hace un muy buen trabajo dando como resultado videos mejores acabados y con movimientos suaves cuando se hace un paneo.

El apartado fotográfico es otro punto a destacar. Mas allá de la cantidad de megapixeles, se destaca la opción Space Zoom, que permite combinar las cámaras y tomar fotos con un zoom (híbrido) de hasta 100 aumentos. Al probar esta opción, pudimos retratar la patente de un auto (y leerla perfectamente) que se encontraba a unos 200 metros de distancia. También probamos retratar la luna, disfrutando de los detalles obtenidos por las capturas en donde observamos nuestro satélite natural con gran detalle. Obviamente la calidad de la imagen será mejor con acercamientos menores; aquí se destaca el zoom "convencional" de 10 aumentos.

Utilizando esta cámara telescopio con el zoom en 100X, notamos que una imagen que puede resultar borrosa al momento de enfocar se soluciona en momento del procesamiento, dejándonos con un resultado nítido incluso sin contar con buen pulso (como es mi caso).

Claro que también podremos tomar fotografías "regulares" en 108 MP y en gran angular. La cámara secundaria tampoco relega calidad: puede filmar en 4K en 60 fotogramas, logrando videos muy fluidos.

Mas allá de las cámaras

El S20 Ultra equipa un procesador Exynos 990 para el mercado global (en Estados Unidos será un Snapdragon 865) el cual está acompañado por 16 GB de memoria RAM combinación que, claramente, resiste cualquier software que corramos de forma fluida. Toda la familia Galaxy S20 corre Android 10 con OneUI 2.0.

Por otra parte, el necesario espacio de almacenamiento por lo que ocupan los videos y fotografías en ultra alta definición, fue bien compensado con 512 MB de almacenamiento interno que pueden ser expandidos mediante una tarjeta de memoria.

También incluye un batería de 5000 mAh que ofrece una gran autonomía, y carga inalámbrica bidireccional (para darle energía a la batería interna, y para cargar otro dispositivo, como los auriculares inalámbricos).

En el tintero quedaron las posibles pruebas con redes 5G. Si bien son soportadas por este modelo de smartphone, aun no se encuentran disponibles en el país.

Llegada local

Consultados por LA NACION, Samsung asegura que la nueva familia Galaxy S20 estará disponible en la Argentina durante el mes de abril.

Lo que aun no se sabe a que valores llegaran los nuevos teléfonos de alta gama de la marca, seguramente será un dato que trascenderá algunas semanas antes de su lanzamiento oficial. Como referencia, Samsung estima que el Galaxy S20 (el más económico de los tres) tendrá un precio de 90 mil pesos en el país; en su promoción de venta local incluirá un reloj y auriculares inalámbricos.