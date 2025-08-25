Hypernova: los nuevos anteojos de Meta con pantalla incorporada llegarían en septiembre

Meta desvelará en su evento Connect de septiembre dos nuevos dispositivos, sus primeros anteojos con pantalla, conocidos como Hypernova, y una pulsera que permitirá controlarlas.

Meta Connect es el evento de la compañía tecnología que reúne las novedades en inteligencia artificial y metaverso, incluidos dispositivos. Este año, se celebrará los días 17 y 18 de septiembre.

El prototipo de anteojos Orion de Meta (septiembre de 2024)

Qué se podrá hacer con estos anteojos

En este evento, Meta planea presentar Hypernova, el nombre interno que reciben sus primeras gafas inteligentes con pantalla, que se espera que permita acceder a aplicaciones y notificaciones, aunque sus funciones visuales serán limitadas, según fuentes conocedoras de este asunto han indicado a CNBC. Esta pantalla estará ubicada en la lente derecha y ofrecerá un campo de visión de 20 grados.

Los detalles de hardware de los anteojos Orion que presentó Meta en 2024 y que serían la base del modelo que anunciará en septiembre próximo

Aparte, permitirá tomar fotos y grabar videos, hacer llamadas y videollamadas, recibir y enviar mensajes de texto, escuchar música e interactuar con el asistente Meta AI.

La compañía tecnológica habría desarrollado estos anteojos junto con EssilorLuxottica. De esta forma, mantendría una colaboración que se inició con las Ray-Ban Meta en 2021 entonces conocidas como (Ray-Ban Stories) y continuó en junio de este año con las Oakley Meta, de diseño deportivo.

Mark Zuckerberg usa un par de gafas Orion AR durante la conferencia Meta Connect, el 25 de septiembre de 2024, en Menlo Park, California (AP Foto/Godofredo A. Vásquez) Godofredo A. Vásquez - AP

Las fuentes también indicaron que los anteojos con pantalla tendrán un precio de unos 800 dólares, una cifra que ya anticipó Bloomberg a mediados de agosto.

Una muñequera para controlar las funciones

Estas gafas, además, contarán con un accesorio que permitirá controlarlas desde la muñeca, una pulsera con sensores que detecta el movimiento de los músculos para transformarlos en comandos para la interacción.

Así funciona la muñequera que te lee la mente de Meta

Según el medio citado, Meta ha facilitado recientemente a algunos desarrolladores tanto las gafas Hypernova como la pulsera para que pudieran empezar a probar los dos dispositivos y crear aplicaciones experimentales con inteligencia artificial generativa.

La muñequera EMG que acompaña los anteojos Orion que presentó Meta en 2024, y que sería la base del dispositivo que llegará este año

A estas dos novedades se le uniría una tercera generación de sus gafas inteligentes, previsiblemente las Ray-Ban Meta, que incorporarían capacidades de interacción táctiles, como han señalado las fuentes.