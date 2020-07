De acuerdo al análisis realizado por la Universidad Nacional de San Martín y Telefónica, el movimiento de personas basado en los datos registrados por las antenas de telefonía fue menor en esta nueva etapa de la cuarentena, pero sin alcanzar las cifras del inicio del confinamiento hace 100 días

El teléfono móvil es un dispositivo que siempre está presente en todas las actividades cotidianas, sea para ir a trabajar o de compras en un comercio de cercanía. Dada su amplia presencia en la población, el smartphone se transformó en una herramienta de análisis estadístico relevante para conocer el estado de la circulación de las personas en los centros urbanos durante la cuarentena que lleva más de cien días en la Argentina en lo que se conoce como el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) .

Con este objetivo, la Unversidad Nacional de San Martín elaboró junto a Movistar y la unidad de datos Luca de Telefónica el informe de índice de movilidad ciudadana , un reporte que analiza el movimiento de la población tanto del área metropolitana como de la ciudad de Buenos Aires. "El índice tiene una baja considerable durante la fase 1 de la cuarentena, de un 20 por ciento en la ciudad de Buenos Aires ", indica el reporte.

Los datos registrados y analizados por los investigadores de la Universidad Nacional de San Martín están basados en los registros anónimos, agregados y procesados , que no emplean datos personales de los celulares ni datos del GPS , ya que utiliza solo en la posición estimada que registra el teléfono cuando se conecta a una antenas (radiobases) de Movistar. "De esta forma, no es posible identificar a los dispositivos, ya que este tipo de localización no es precisa como el GPS. A su vez, la gran cantidad de dispositivos permite realizar un estudio estadístico relevante para analizar el movimiento colectivo durante la pandemia de coronavirus covid-19.

Cómo se mueven las personas según su celular

La nueva etapa, con controles más estrictos, por el momento no se asemeja a la primera fase de la cuarentena, con un porcentaje bajo de circulación Fuente: Archivo - Crédito: Santiago Filipuzzi

El análisis de los investigadores de la UNSAM toma como referencia el período del 2 al 6 de marzo , cuando ya había iniciado el ciclo lectivo y aún no se habían establecido las medidas de confinamiento . "Del 16 al 20 por ciento se registra una baja del 75 al 80 por ciento de la movilidad, con un marcado descenso desde el 20 de marzo con el inicio de la fase 1 ", señalan desde la UNSAM.

Sin embargo, en los datos registrados en base al movimiento de los celulares y las radiobases de Movistar, el informe de la UNSAM señala un crecimiento continuo de la movilidad desde comienzos de abril , una tendencia que luego se detiene en las últimas dos semanas .

"En general se observa que del martes 30 de junio al miércoles 1 de julio hay una baja moderada en la movilidad de alrededor del 5 por ciento en AMBA , pasando del 49% al 44%. La disminución es un poco mas marcada si se compara el miércoles de julio (44%) con el miércoles anterior (24 de junio, con un 52%) . En ese caso se observa una baja del 8 por ciento ", señalan los investigadores.

La nueva fase de cuarentena anunciada por el gobierno nacional y las autoridades del área metropolitana de Buenos Aires buscan reducir la circulación de personas en el transporte público y vehicular, una medida se cumplió si se toma en cuenta los datos de las semanas previas, aunque estos valores no se acercan a la fase 1 , cuando el AMBA mostraba las calles y avenidas vacías al inicio de la cuarentena. "Los datos de movilidad del día 1 de Julio para AMBA (44 por ciento) son similares a los observados durante la primera semana de mayo , y son bastante mas altos si se compara con la etapa de la Fase 1 de la cuarentena , que oscilaron entre 27 y el 37 por ciento" , dijeron desde la UNSAM.