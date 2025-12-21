Los códigos secretos de Netflix para acceder a las categorías ocultas de la plataforma

¿Sabías que Netflix maneja una serie de códigos para clasificar la programación de sus categorías ocultas? Este método de ordenamiento no es nuevo, y algunos usuarios lo utilizan para acceder de una manera más directa a los catálogos de la plataforma.

La ventaja de esta clasificación por código es que las personas pueden encontrar todo el material que desean ver de una misma categoría sin correr el riesgo de que algún título pase desapercibido. Lo malo es que son varios códigos y los usuarios deben aprenderlos de memoria para realizar la búsqueda de sus programas favoritos.

Cuáles son los códigos de algunas secciones de Netflix

De acuerdo con la empresa californiana, estos códigos son empleados para distribuir de mejor manera su catálogo de películas y series de televisión, lo que resulta ser un método bastante funcional.

Cabe señalar que este sistema solo se puede utilizar en los navegadores de Internet para acceder vía online a la programación de la plataforma; esto significa que los códigos no operan dentro de la aplicación de Netflix.

Cada categoría cuenta con una respectiva clave, en su mayoría de 4 números, y a su vez, el contenido clasificado dentro de cada sección también posee un código. A esta división, la plataforma la denomina “alt-géneros”.

Por ejemplo, el número de la categoría de anime es 7424, y la clave para su alt-género de anime de ciencia ficción es 2729. A continuación, un listado de los códigos más importantes:

Cine de ayer, hoy y siempre (cine clásico): 31574

Cine dramático: 5763

Cine independiente: 7077

Cine romántico: 8883

De intriga: 8933

Documentales: 6839

LGBTQ+: 5977

Música: 1701

Películas de acción y aventura: 1365

Películas de deporte: 4370

Películas de sci-fi y fantasía: 1492

Películas de terror: 8711

Películas internacionales: 78367

Películas navideñas para toda la familia: 1394522

Películas para reír: 6548

Series para adolescentes: 60951

Cómo utilizarlos

Como se mencionó anteriormente, estas claves solo funcionan en los navegadores, y para usarlo necesitas hacer lo siguiente: