Innovación, el desafío secreto detrás del trabajo remoto

La primera imagen que a cualquier persona le viene a la mente al pensar en equipos innovadores es la de un grupo de profesionales de distintas disciplinas reunidos en una oficina con una pizarra en común durante un brainstorming. Pero la pandemia impuso el teletrabajo, y las organizaciones no pueden esperar para seguir innovando.

Según un estudio de la consultora McKinsey, las empresas que innovan a través de las crisis centrándose en generar un nuevo crecimiento en lugar de concentrarse en atravesar la tormenta son más exitosas. Pero para eso es preciso implementar cambios en la forma de trabajar.

“Hay dos medidas clave que se pueden aplicar en un emprendimiento unipersonal o en una gran corporación para seguir innovando en este contexto. La primera, analizar las quejas en la redes sociales, en especial Twitter. De esta manera, los empleados de la marca que recibe la queja pueden pensar soluciones, mientras que los competidores pueden encontrar fácilmente diferenciales para crear valor. Otro consejo es leer las noticias y, a partir de problemas, buscar soluciones –comenta Diego Pasjalidis, que es Head of Innovation en la consultora Stefanini Argentina y autor del libro Inspiración Extrema–. Al principio de la pandemia el gobierno impidió a las empresas de servicios cortar el suministro por falta de pago. Al leer el diario y enterarnos de la situación, con mi grupo de trabajo pensamos en crear un sitio para que los clientes que así lo deseen puedan pagar la factura por adelantado a cambio de ciertos beneficios, entre ellos, armar un ecosistema familiar para que si alguno no puede pagar la factura, lo cubran sus parientes; al mismo tiempo, las empresas pueden disminuir la morosidad. Luego localizamos las empresas y les ofrecimos el desarrollo. Actualmente la estamos desarrollando para dos compañías”.

Para trabajar en estos proyectos, Pasjalidis y su equipo usan Miro, una plataforma colaborativa para dibujar en pizarras en tiempo real y con videoconferencias. En Accion Point también usan esta herramienta; esta empresa de tecnología argentina, que cuenta con 250 empleados, desarrolló, en el marco de la pandemia, la propuesta Crypto Solution, para que cualquier aplicación de banca móvil agregue criptomonedas a su oferta de productos.

“Hasta que llegamos a este desarrollo superamos una serie de etapas. Primero hicimos por videoconferencia un brainstorming de 25 personas, desde el CEO hasta programadores, y cada participante tenía un voto en función de las propuestas que creía que tenía las mayores oportunidades de negocio. Definimos seguir pensando en soluciones vinculadas a criptomonedas y billeteras digitales. En una segunda etapa investigamos qué tipo de productos hay en el mercado para desarrollar algo superador. Todo el material lo cargamos en Google Drive y votamos con Google Forms”, explica Juan Manuel Cons, director de operaciones de la empresa.

“Luego avanzamos –continúa el ejecutivo– con otros procesos para entender y definir qué funciones debía tener el producto y conocer cómo organizaciones y usuarios podían verse afectados positiva o negativamente. Por último, avanzamos con su desarrollo, y la solución se lanzó en junio”.

Cons recomienda no realizar videollamadas de más de 45 minutos, enviar material antes de las reuniones para no perder tiempo en esas reuniones virtuales y mantener siempre la cámara encendida. “Para impulsar la innovación y la creatividad no nos sirvieron las videoconferencias extensas, ni los encuentros informales virtuales para simular un café”, apunta.

El directivo de Accion Point también dice que es importante salir a mirar qué sucede en otras latitudes. “Tras ver cómo equipos de fútbol europeos incorporaron nuevas tecnologías, nosotros hicimos lo mismo en Club Atlético Newell’s Old Boys, de Rosario. En contexto de pandemia, cuando no se podía ir a la cancha, y con el objetivo de que el hincha tenga una experiencia cercana con el club, ideamos una solución de realidad aumentada que está dentro de la aplicación móvil de este equipo. De esta manera, en la aplicación el usuario puede ver en formato 3D las camisetas del club y sacarse una foto con los jugadores del equipo. Esto es posible porque la realidad aumentada permite superponer elementos virtuales sobre nuestra visión de la realidad.

Sofía Geyer, que es consultora en innovacion y ciencias del comportamiento, se enfoca justamente en estos encuentros que solían ser casuales en la oficina y que ahora no se dan; por ejemplo, la conversación de pasillo. En tal sentido, señala que el trabajo remoto hace que se pierdan los vínculos espontáneos, por lo que resulta muy fácil caer en el trabajo por silos, siendo que, para innovar, es importante que las disciplinas y los equipos se mezclen. “Para superar este problema, con la empresa de tecnología Shifta, estamos ejecutando un proceso ágil de diseño de cultura con eventos virtuales que involucran a todos sus colaboradores. El foco está en generar los espacios para que sucedan las conversaciones que antes eran naturales, pero que ahora hay que planificar y generar los espacios para que continúen sucediendo”, explica.

La especialista recomienda disminuir al máximo las videollamadas porque demandan demasiada carga cognitiva. Por otro lado, invitan a usar herramientas como el Job Crafting, para que cada persona pueda rediseñar sus rutinas laborales en su trabajo remoto. Esta técnica consiste en darles flexibilidad a los empleados para que ellos mismos diseñen un puesto en función a sus capacidades y objetivos.

