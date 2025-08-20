LA NACION

Instagram permite publicar videos doblados al inglés con tu voz y con sincronización de labios

Una nueva función de Meta AI habilita la traducción del audio entre el inglés y el español; el doblaje usa la voz original de referencia e incluso permite modificar el aspecto de los labios para sincronizarlos con el idioma

Meta AI permite doblar el audio de una publicación en Instagram o Facebook, e incluso sincronizar el movimiento de los labios; por ahora solo permite traducir entre el inglés y el español
Meta ha extendido a los creadores de contenido las funciones de traducción de su asistente Meta AI para que doble en tiempo real los videos y puedan llegar a nuevas audiencia de todo el mundo.

La compañía tecnológica pretende que los idiomas dejen de ser una barrera en Facebook e Instagram, donde los creadores pueden ahora llegar a más gente con las funciones de traducción de Meta AI.

Esta herramienta dobla a otro idioma los videos que los creadores han grabado en su lengua materna, simulando su voz y sincronizando el movimiento de los labios para que parezca que lo están hablando, como explica en un comunicado compartido en su blog oficial.

La traducción de Meta AI está disponible para los reels en español e inglés, aunque Meta ha asegurado que se ampliarán los idiomas en el futuro.

